20 Ağustos hangi burç? 20 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 20.08.2023 - 09:19

Güncelleme: 20.08.2023 - 09:19

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 18 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 20 Ağustos hangi burç oluyor? 20 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 20 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 20 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

20 Ağustos HANGİ BURÇ OLUYOR?

20 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.

20 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1929 - Hüseyin Mükerrem Hiç

1930 - Hüseyin Kutman

1930 - Toron Karacaoğlu

1935 - Gürdal Duyar

1942 - Kuzey Vargın

1951 - Aydın Ayaydın

1953 - Ümit Efekan

1965 - Alparslan Kuytul

1965 - İlker İnanoğlu

1970 - Berna Laçin

1973 - Elif İnci

1974 - Metin Yıldız

1992 - Neslihan Atagül

1994 - Berat Aydoğdu

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1561 - Jacopo Peri

1833 - Benjamin Harrison

1856 - Jakub Bart Cisinski

1858 - Ömer Muhtar

1885 - Dino Campana

1890 - Howard Phillips Lovecraft

1901 - Salvatore Quasimodo

1942 - Isaac Hayes

1949 - Nikolas Asimos

1962 - James Marsters

1966 - Darrell Lance Abbott

1970 - Fred Durst

1971 - David Walliams

1974 - Amy Adams

1974 - Misha Collins

1974 - Big Moe

1980 - Rosalba Pippa (Arisa)

1981 - Ben Barnes

1983 - Andrew Garfield

1988 - Jerryd Bayless

1992 - Demi Lovato

1996 - Sella Sharlin