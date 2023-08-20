Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
20 Ağustos hangi burç? 20 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 20 Ağustos'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 20 Ağustos'ta doğan biri hangi burç olur? 20 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 18 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 20 Ağustos hangi burç oluyor? 20 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 20 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 20 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
20 Ağustos HANGİ BURÇ OLUYOR?
20 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.
20 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1929 - Hüseyin Mükerrem Hiç
1930 - Hüseyin Kutman
1930 - Toron Karacaoğlu
1935 - Gürdal Duyar
1942 - Kuzey Vargın
1951 - Aydın Ayaydın
1953 - Ümit Efekan
1965 - Alparslan Kuytul
1965 - İlker İnanoğlu
1970 - Berna Laçin
1973 - Elif İnci
1974 - Metin Yıldız
1992 - Neslihan Atagül
1994 - Berat Aydoğdu
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1561 - Jacopo Peri
1833 - Benjamin Harrison
1856 - Jakub Bart Cisinski
1858 - Ömer Muhtar
1885 - Dino Campana
1890 - Howard Phillips Lovecraft
1901 - Salvatore Quasimodo
1942 - Isaac Hayes
1949 - Nikolas Asimos
1962 - James Marsters
1966 - Darrell Lance Abbott
1970 - Fred Durst
1971 - David Walliams
1974 - Amy Adams
1974 - Misha Collins
1974 - Big Moe
1980 - Rosalba Pippa (Arisa)
1981 - Ben Barnes
1983 - Andrew Garfield
1988 - Jerryd Bayless
1992 - Demi Lovato
1996 - Sella Sharlin
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