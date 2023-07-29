Gezmek tozmak onların işi! Bu burçlar durdukları yerde duramıyor! İşte gezmeyi çok seven burçlar...

Yayınlanma: 29.07.2023 - 12:54

Güncelleme: 29.07.2023 - 12:54

Bazı burçların yapısından dolayı sürekli gezmek ve keşfetmek ister. posta.com.tr'de yer alan habere göre gezmeyi en çok seven 4 burç bulunuyor. İnsanların astrolojik inançlarına göre, gezginlik ve macerayı en çok seven burçlar şunlardır:

GEZMEYİ VE KEŞFETMEYİ ÇOK SEVEN BURÇLAR

TERAZİ

Yapılan bir araştırmaya göre tatil yapmayı en çok seven burç Terazi burcu oldu. Terazi insanı, tatil için daima kalabalık ve hareketli ortamları tercih eder. Konforlu ve rahat bir ortamda olmayı sevdiğinden, büyük oteller ona göredir. Ayrıca iletişim araçlarının olmadığı bir tatil ona uymaz. Yalnız başına asla bir tatile çıkmayacaktır. Ayrıca tatil sırasında eşi veya sevgilisiyle birlikte yapacağı sporlardan büyük keyif alır.

YENGEÇ

Yengeç'ler ev hayatını çok sevdikleri için evlerindeymiş gibi rahat ve güvende hissedeceği mekanları tercih ederler. Büyük ve lüks oteller yerine çok pahalı olmayan küçük oteller, pansiyonlar onlara göredir. Genellikle deniz veya su kenarında olan yerleri severler. Eskiye olan bağlılıkları yüzünden eğer memnun kaldılarsa aynı yere gitmeyi sürdürebilirler. Bu arada tarihi yerler ve atalarının daha önce yaşamış olduğu yerler ilgisini çeker.

BAŞAK

Bir Başak ilk önce elindeki imkanlara göre en iyi ve en hesaplı tatilin planlarını yapar. Gideceği yer hakkında detaylı bir araştırma ve inceleme yapmadan zaten tatile çıkmaz. Sürpriz durumlarla karşılaşmayı hiç sevmediği için kendini her duruma hazırlar. Güvenilir bulduğu bir tatile sonunda çıkacaktır. Ama genellikle sağlığına ve doğaya çok düşkün olduğu için, doğa içinde egzersiz yapabileceği, sessiz ve sakin bir şekilde kafasını dinleyebileceği ve sağlıklı beslenebileceği tatilleri tercih edecektir.

AKREP

Akrep burcu yalnızlığı ve sessizliği sever. Kimsenin onu rahatsız etmeyeceği tatil yerlerini tercih eder. Tekne, ada veya henüz tam keşfedilmemiş tatil yöreleri onlara göredir. Su kenarlarında kendini çok huzurlu hissedecektir. Kaldığı yerde kendini güvende hissetmeli, aynı zamanda araştırmalar yapabileceği doğal bir ortamın içinde olmalıdır. Uzun yürüyüşler veya kondisyon gerektiren egzersizler yaparak dayanıklılığını ve direncini arttırabilir.