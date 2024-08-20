20 Ağustos Salı günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor?

Yayınlanma: 20.08.2024 - 16:04

Güncelleme: 20.08.2024 - 16:04

Yıldızlarla ilgili önemli bir güne hoş geldiniz! Burç yorumları, sizin ve sevdiklerinizin gününüzü şekillendirecek olayları tahmin etmenize yardımcı olabilir.

20 AĞUSTOS SALI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Bugün iş hayatınız veya sağlık konularında canınızı sıkan veya belirsizliğin olduğu gündemler olabilir. Kendinizi ihmal edilmiş gibi hissediyor olabilirsiniz. İçinize attığınız öfkenizi sağlıklı şekilde ifade etmenin bir yolunu bulun. Acele etmeyin, her şey zamanla düzelecek.

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Sosyal çevreniz ile ilişkilerinizi sağlamlaştırmak adına güzel bir gün. Maddi konularla alakalı yeni planlamalar yapabilirsiniz. Bir yandan çevrenizin desteğini alırken diğer yandan insanlara tam bir güveniniz yok. Sezgilerinizin doğruluk payı yüksek.

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

Bugün kariyer alanında biraz uyanık olmanız gerekiyor. Yanlış anlaşılmalara çok açık bir gün. Verilen sözlerin tutulmadığını görmek hevesinizi kırabilir. Hırsızlık ve dolandırıcılıklara karşı dikkatli olun. Bir anlık dalgınlığınız suistimallere yol açabilir.

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Eğitim, seyahatler, ticari ilişkiler alanında şanslı ve güzel haberlerin gelebileceği bir gün. Fazla duygusal hissedebilirsiniz. Uzaktaki tanıdıklarınızdan haberler gelebilir, özlem duygusu ağır basabilir. Seyahat planları yapmak için uygun bir gündesiniz.

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

Tamamen sizinle dışınızda gelişen konularla ilgilenmek zorunda olmanız gergin olmanıza sebep oluyor. Zamanınızı çalan gereksiz ayrıntılardan bir an önce kurtulmak istiyorsunuz. Önemli kararlarınızı alırken bugün biraz dikkatli olmanız gerekiyor.

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Kararsız ve kafanızın karışık olduğu bir gün. Dikkat gerektiren konulara inatla odaklanmak yerine biraz zamana bırakmalısınız. İş arkadaşlarınızla bazı anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Konuları ne kadar çok kafanıza takarsanız o kadar çözümsüz kalacak.

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

İyimser tavırlarınız çok fazla suistimal ediliyor sevgili teraziler. Yardıma ihtiyacı olan kişilerden yardımınızı esirgemeyin fakat kendinizi çok fazla yormayın. Sizin sorumluluklarınız size yeter. Her şeyde olduğu gibi iyilikte de dengede olun. Dünyayı siz kurtaramazsınız.

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Bugün özel hayatınızda kendinizi çok huzurlu hissedeceğiniz bir gün. Çok düşünüp kafanıza takmadığınız zaman hayatın daha kolay olduğunu deneyimleyeceksiniz. Sorunlarınızı paylaşın. Fikir almak, yardım istemek bir çok konuyu aşmanıza katkı sağlayacak.

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Ailevi konulara daha fazla hassasiyet göstermeniz gerekiyor. Evinizin düzeni, ebeveynlerinizle veya çocuklarınızla ilişkileriniz istediğiniz boyutta olmayabilir. Hatayı biraz kendinizde arayın. Ticari ilişkilerinizde veya alışverişlerinizde kandırılmalara karşı uyanık olun.

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Sevgili oğlaklar, kendinizi bu kadar iyi tanımanız ve ne istediğinizi bu kadar iyi bilmeniz bazı insanları rahatsız ediyor. Bu tavrınız sizi başarılı kılıyor. Hedeflerinizden ne olursa olsun taviz vermeyin. Sizi eleştirenlerin bile bir süre sonra size hak verdiğini deneyimleyeceksiniz.

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Bugün radikal kararlar almaktan kaçının. Yaşamınızdaki değişiklikleri ağır adımlarla yapın. Bugün karar almak zorundaysanız bu kararın bir süre sonra yeniden gözden geçirilmesi gerebilir. Psikolojik anlamda hassas olduğunuz bir gün. Hafif gıdalar tüketin.

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Sevgili balıklar, yeni başlangıçlar yapmak istiyorsunuz. Dağılan ne varsa toparlamak, sizi zarar veren her şeyden kurtulmak ve radikal kararlar almak niyetindesiniz. Bugün hayallerinizi gözden geçirin, netleştirin. Erteleme alışkanlığınızı bırakmanız gerekiyor.