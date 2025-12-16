Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da sağlık skandalı! Yurttaşlara yedireceklerdi... 300 kilogram kırmızı ve beyaz et imha edildi!

İstanbul'da sağlık skandalı! Yurttaşlara yedireceklerdi... 300 kilogram kırmızı ve beyaz et imha edildi!

16.12.2025 11:22:00
İstanbul Sultangazi'de ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerinde satışa sunulan menşei belirsiz ve faturasız 300 kilogram kırmızı ve beyaz et imha edildi.

Sultangazi İlçe Tarım Müdürlüğü ve belediye ekipleri, Malkoçoğlu Mahallesi'nde bodrum katta faaliyet gösteren bir işletmede denetim gerçekleştirdi.

Denetimde, menşei etiketi bulunmayan ve faturası olmayan etlerin soğuk hava deposu ile vitrinli dolaplarda satışa sunulduğu belirlendi.

Ş.Y. isimli kişiye ait işletmede bulunan 300 kilogram kırmızı ve beyaz ete el konuldu.

HEPSİ İMHA EDİLDİ

Ruhsatsız olduğu tespit edilen işletme mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Halk sağlığını tehdit eden ürünler ise Cebeci Mahallesi'nde Kurban Pazarı olarak kullanılan boş arazide açılan çukura gömülerek imha edildi. 

