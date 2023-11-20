20 Kasım hangi burç? 20 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 20.11.2023 - 09:49

Güncelleme: 20.11.2023 - 09:49

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 20 Kasım hangi burç oluyor? 20 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 20 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 20 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

20 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

20 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.

20 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1940 - Ediz Hun



1940 - Özkan Sümer



1945 - Emel Sayın

1946 - Ali Uyandıran

1946 - Özer Baykay

1956 - Ali Rıza Öztürk

1961 - Erol Kemah

1962 - Kamil Okyay Sındır

1967 - Teoman

1970 - Melda Arat

1976 - Mahmud A. Asrar



1978 - Elif Sönmez



1981 - Güler

1981 - İbrahim Toraman



1985 - Selim Gülgören



1986 - Özer Hurmacı



Bugün doğan yabancı ünlüler:

270 - II. Maximinus

1858 - Selma Lagerlöf

1880 - Miheil Cavahişvili

1886 - Karl von Frisch

1889 - Edwin Hubble

1923 - Nadine Gordimer

1925 - Robert F. Kennedy

1927 - Joyce Brothers

1930 - Christine Arnothy

1936 - Don DeLillo

1942 - Bob Einstein

1942 - Joe Biden

1956 - Bo Derek

1970 - Phife Dawg

1970 - Mansur bin Zaid el-Nehyan

1971 - Joel McHale

1972 - Paulo Figueiredo

1972 - İskender Suveyh

1972 - Tatiana Turanskaya

1973 - Masaya Honda

1974 - Claudio Husaín

1975 - Joshua Gomez

1976 - Muhammed Bereket

1976 - Nebojša Stefanovic

1976 - Atsushi Yoneyama

1976 - Ji Yun-Nam

1977 - Daniel Svensson

1978 - Nadine Velazquez

1979 - Dmitri Bulıkin

1980 - Dilnaz Ahmediyeva

1981 - Carlos Boozer

1981 - Yuko Kawaguchi

1981 - Andrea Riseborough

1982 - Shermine Shahrivar

1982 - Fabián Villaseñor

1983 - Dele Aiyenugba

1983 - Future

1985 - Eric Boateng

1985 - Maria Mukhortova

1985 - Themistoklis Tzimopoulos

1986 - Josh Carter

1986 - Edder Delgado

1986 - Oliver Sykes

1986 - William

1987 - Ben Hamer

1987 - Valdet Rama

1988 - Roberto Rosales

1989 - Cody Linley

1989 - Agon Mehmeti

1989 - Sergey Polunin

1989 - Eduardo Vargas

1990 - Toko

1991 - Irene Esser

1991 - Anthony Knockaert

1992 - Amit Guluzade

1993 - Miloš Stanojevic

1994 - Timothy Kitum

1995 - Michael Clifford

1995 - Kyle Snyder

1996 - Denis Zakaria

1997 - Kostas Adetokunbo