Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
20 Kasım hangi burç? 20 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 20 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 20 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 20 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 20 Kasım hangi burç oluyor? 20 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 20 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 20 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
20 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
20 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.
20 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1940 - Ediz Hun
1940 - Özkan Sümer
1945 - Emel Sayın
1946 - Ali Uyandıran
1946 - Özer Baykay
1956 - Ali Rıza Öztürk
1961 - Erol Kemah
1962 - Kamil Okyay Sındır
1967 - Teoman
1970 - Melda Arat
1976 - Mahmud A. Asrar
1978 - Elif Sönmez
1981 - Güler
1981 - İbrahim Toraman
1985 - Selim Gülgören
1986 - Özer Hurmacı
Bugün doğan yabancı ünlüler:
270 - II. Maximinus
1858 - Selma Lagerlöf
1880 - Miheil Cavahişvili
1886 - Karl von Frisch
1889 - Edwin Hubble
1923 - Nadine Gordimer
1925 - Robert F. Kennedy
1927 - Joyce Brothers
1930 - Christine Arnothy
1936 - Don DeLillo
1942 - Bob Einstein
1942 - Joe Biden
1956 - Bo Derek
1970 - Phife Dawg
1970 - Mansur bin Zaid el-Nehyan
1971 - Joel McHale
1972 - Paulo Figueiredo
1972 - İskender Suveyh
1972 - Tatiana Turanskaya
1973 - Masaya Honda
1974 - Claudio Husaín
1975 - Joshua Gomez
1976 - Muhammed Bereket
1976 - Nebojša Stefanovic
1976 - Atsushi Yoneyama
1976 - Ji Yun-Nam
1977 - Daniel Svensson
1978 - Nadine Velazquez
1979 - Dmitri Bulıkin
1980 - Dilnaz Ahmediyeva
1981 - Carlos Boozer
1981 - Yuko Kawaguchi
1981 - Andrea Riseborough
1982 - Shermine Shahrivar
1982 - Fabián Villaseñor
1983 - Dele Aiyenugba
1983 - Future
1985 - Eric Boateng
1985 - Maria Mukhortova
1985 - Themistoklis Tzimopoulos
1986 - Josh Carter
1986 - Edder Delgado
1986 - Oliver Sykes
1986 - William
1987 - Ben Hamer
1987 - Valdet Rama
1988 - Roberto Rosales
1989 - Cody Linley
1989 - Agon Mehmeti
1989 - Sergey Polunin
1989 - Eduardo Vargas
1990 - Toko
1991 - Irene Esser
1991 - Anthony Knockaert
1992 - Amit Guluzade
1993 - Miloš Stanojevic
1994 - Timothy Kitum
1995 - Michael Clifford
1995 - Kyle Snyder
1996 - Denis Zakaria
1997 - Kostas Adetokunbo
En Çok Okunan Haberler
-
- Doğalgaz faturasından tasarruf etmenin en iyi yolu ne?
- Ölümcül 'kedi virüsü' hızla yayılıyor!
- Cenazede gerginlik!
- Yeni bir 'süper kıta' oluşuyor
- Ocak Partisi'nin işareti gündem oldu
- Yedi ilde eğitime ara verildi
- 'Oteli olan polis müdürleri fuhuş için…'
- Husiler İsrail gemisini kaçırdı
- Şüpheli ölümde yeni gelişme!
- Dervişoğlu'ndan Özdağ'a jet yanıt