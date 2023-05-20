Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
20 Mayıs hangi burç? 20 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 20 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 20 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 20 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 20 Mayıs hangi burç oluyor? 20 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 20 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 20 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
20 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?
20 Mayıs'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.
20 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1886 - Ali Sami Yen
1887 - Sermet Muhtar Alus
1913 - Mualla Gökçay
1924 - Cavid Erginsoy
1938 - Sabih Kanadoğlu
1940 - Rasim Özdenören
1945 - İnci Gürbüzatik
1961 - Tilbe Saran
1966 - Mirkelam
1966 - Ahmet Ak
1970 - Sabahat Aslan
1972 - Erkan Aydoğan Oflu
1979 - Aysun Kayacı
1990 - İzzet Türkyılmaz
1991 - Emre Çolak
1992 - Enes Kanter
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1822 - Frédéric Passy
1838 - Jules Méline
1860 - Eduard Buchner
1882 - Sigrid Undset
1883 - I. Faysal
1945 - Anton Zeilinger
1981 - Iker Casillas
1981 - Silvino João de Carvalho
1982 - Petr Cech
1983 - Óscar Cardozo
1983 - Mehdi Taouil
1986 - Stéphane Mbia
1987 - Desirée van den Berg
1987 - Marcelo Guedes
1987 - Luboš Kalouda
1990 - Alex
1990 - Rafael Cabral
1990 - Anderson Carvalho
1990 - Miloš Kosanovic
1990 - Bernardo Vieira de Souza
1991 - Vitor Hugo
1993 - Juanmi
1993 - Václav Kadlec
1994 - Piotr Zielinski
1997 - Marlon
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