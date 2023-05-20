20 Mayıs hangi burç? 20 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 20.05.2023 - 09:17

Güncelleme: 20.05.2023 - 09:17

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 20 Mayıs hangi burç oluyor? 20 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 20 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 20 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

20 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?

20 Mayıs'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.

20 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1886 - Ali Sami Yen

1887 - Sermet Muhtar Alus

1913 - Mualla Gökçay

1924 - Cavid Erginsoy

1938 - Sabih Kanadoğlu

1940 - Rasim Özdenören

1945 - İnci Gürbüzatik

1961 - Tilbe Saran

1966 - Mirkelam

1966 - Ahmet Ak

1970 - Sabahat Aslan

1972 - Erkan Aydoğan Oflu

1979 - Aysun Kayacı

1990 - İzzet Türkyılmaz

1991 - Emre Çolak

1992 - Enes Kanter

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1822 - Frédéric Passy

1838 - Jules Méline

1860 - Eduard Buchner

1882 - Sigrid Undset

1883 - I. Faysal

1945 - Anton Zeilinger

1981 - Iker Casillas

1981 - Silvino João de Carvalho

1982 - Petr Cech

1983 - Óscar Cardozo

1983 - Mehdi Taouil

1986 - Stéphane Mbia

1987 - Desirée van den Berg

1987 - Marcelo Guedes

1987 - Luboš Kalouda

1990 - Alex

1990 - Rafael Cabral

1990 - Anderson Carvalho

1990 - Miloš Kosanovic

1990 - Bernardo Vieira de Souza

1991 - Vitor Hugo

1993 - Juanmi

1993 - Václav Kadlec

1994 - Piotr Zielinski

1997 - Marlon