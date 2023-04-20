20 Nisan hangi burç? 20 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 20.04.2023 - 10:38

Güncelleme: 20.04.2023 - 10:38

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 20 Nisan hangi burç oluyor? 20 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 20 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 20 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

20 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

20 Nisan'da doğan biri Boğa burcu oluyor.

20 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1910 - Fatin Rüştü Zorlu

1923 - Oktay Akbal

1937 - Yılmaz Onay

1943 - Abdullah Kiğılı

1949 - Mahmut Cevher

1951 - Haluk İmga

1958 - Galip Tekin

1971 - Hilal Özdemir

1975 - Esra Dalfidan

1976 - Ali Atay

1979 - Bedük

2001 - Reyhan Asena Keskinci

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1889 - Adolf Hitler

1893 - Harold Lloyd

1893 - James Bedford

1893 - Joan Miro

1918 - Kai Siegbahn

1920 - John Paul Stevens

1923 - Tito Puente

1924 - Leslie Phillips

1924 - Nina Foch

1925 - Elena Verdugo

1927 - Alex Müller

1929 - Domenico Corcione

1929 - Ringaudas Songaila

1933 - Kristaq Dhamo

1937 - George Takei

1938 - Betty Cuthbert

1939 - Gro Harlem Brundtland

1941 - Ryan O'Neal

1942 - Arto Paasilinna

1943 - Edie Sedgwick

1945 - Michael Brandon

1945 - Thein Sein

1947 - Viktor Suvorov

1949 - Veronica Cartwright

1949 - Massimo D'Alema,

1949 - Jessica Lange

1950 - Steve Erickson

1950 - Aleksander Lebed

1951 - Luther Vandross

1955 - Svante Pääbo

1956 - Peter Chelsom

1970 - Shemar Moore

1972 - Carmen Electra

1972 - Zeljko Joksimovic

1975 - Michael Rende

1976 - Aldo Bobadilla

1980 - Jasmin Wagner

1983 - Miranda Kerr

1984 - Bárbara Lennie Holguín

1987 - Chun Woo-hee

1987 - Anna Rossinelli

1989 - Carlos Valdes

1990 - Lu Han

1993 - Petrus Boumal

1993 - Takuma Arano

1995 - Charline Mignot

1997 - Alexander Zverev Jr.