Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
20 Nisan hangi burç? 20 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 20 Nisan'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 20 Nisan'da doğan biri hangi burç olur? 20 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 20 Nisan hangi burç oluyor? 20 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 20 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 20 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
20 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
20 Nisan'da doğan biri Boğa burcu oluyor.
20 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1910 - Fatin Rüştü Zorlu
1923 - Oktay Akbal
1937 - Yılmaz Onay
1943 - Abdullah Kiğılı
1949 - Mahmut Cevher
1951 - Haluk İmga
1958 - Galip Tekin
1971 - Hilal Özdemir
1975 - Esra Dalfidan
1976 - Ali Atay
1979 - Bedük
2001 - Reyhan Asena Keskinci
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1889 - Adolf Hitler
1893 - Harold Lloyd
1893 - James Bedford
1893 - Joan Miro
1918 - Kai Siegbahn
1920 - John Paul Stevens
1923 - Tito Puente
1924 - Leslie Phillips
1924 - Nina Foch
1925 - Elena Verdugo
1927 - Alex Müller
1929 - Domenico Corcione
1929 - Ringaudas Songaila
1933 - Kristaq Dhamo
1937 - George Takei
1938 - Betty Cuthbert
1939 - Gro Harlem Brundtland
1941 - Ryan O'Neal
1942 - Arto Paasilinna
1943 - Edie Sedgwick
1945 - Michael Brandon
1945 - Thein Sein
1947 - Viktor Suvorov
1949 - Veronica Cartwright
1949 - Massimo D'Alema,
1949 - Jessica Lange
1950 - Steve Erickson
1950 - Aleksander Lebed
1951 - Luther Vandross
1955 - Svante Pääbo
1956 - Peter Chelsom
1970 - Shemar Moore
1972 - Carmen Electra
1972 - Zeljko Joksimovic
1975 - Michael Rende
1976 - Aldo Bobadilla
1980 - Jasmin Wagner
1983 - Miranda Kerr
1984 - Bárbara Lennie Holguín
1987 - Chun Woo-hee
1987 - Anna Rossinelli
1989 - Carlos Valdes
1990 - Lu Han
1993 - Petrus Boumal
1993 - Takuma Arano
1995 - Charline Mignot
1997 - Alexander Zverev Jr.
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