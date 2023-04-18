Sezgileri çok güçlü! Her hissettikleri gerçekleşen ve asla şaşmayan 4 burç

Yayınlanma: 18.04.2023 - 22:51

Güncelleme: 18.04.2023 - 22:51

Sezgileri çok güçlü olan kişiler, kalplerinin sesini dinleyerek geleceklerine yön vermektedir. Sezgileri güçlü olan kişilerin hissettiği her şeyin gerçekleşme ihtimali çok yüksektir. Empati duyguları da çok gelişmiş olduğu için karşısındaki insanı sezgileri sayesinde çok iyi analiz ederler ve onlardan bir şey gizlemek de mümkün olmaz.

Posta'da yer alan bir içerikte; Sezgileri güçlü olan 4 burç belli oldu. O burçlar arasında ''Yengeç, Akrep, Kova ve Balık'' burcu yer alıyor.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları inanılmaz derecede derinden hissedebilir. Ne yapacaklarını her zaman bilemeseler de, işlerin yolunda gideceğini ya da gitmeyeceğini hissedebilirler.

Ay tarafından yönetilen Yengeç burcu ayın evrelerinden de etkilenir, sezgilerinin oldukça kuvvetli olduğu dönemler vardır.

Bazen sorunun ne olduğunu tanımlayamıyorlar ama bir şeylerin farklı olduğunu biliyorlar.

Düştüğünüzde bir Yengeç'in etrafında olmak, neyin yanlış olduğunu açıkça söylemek zorunda kalmadan bile ihtiyacınız olan desteği hissetmenize yardımcı olabilir.

AKREP BURCU

Plüton gezegeni tarafından yönetilen Akrep'ler "gece" duyarlılığına sahiptir yani aslında üstü kapalı ve karanlıkta olan noktaları daha iyi görebilirler.

Karanlığın ve geceleri 'çarpan' şeylerin tehlikelerinin farkındalar, bu nedenle tespit edilmeden çevrelerini tarama yetenekleri vardır.

Akrep'in sezgisi, olası durumlar karşısında doğru kararları almalarını kolaylaştırır.

6. hisleri oldukça kuvvetlidir, sebebini bilmeseler bile bazı durumlarda hislerine güvenerek doğru yolu bulabilirler.

KOVA BURCU

Uranüs ve dünyadan görünür spektrumun ötesindeki gezegen tarafından yönetilen Kova, geniş kapsamlı bir bakış açısına sahiptir.

Kova'nın sezgisi, oldukça kuvvetlidir. Bu onların olaylar karşısında doğrudan net bir duruş almalarını sağlar.

Onlar zodyakın gerçek vizyonerleri.

Bir Hava burcu olmasına rağmen, Kova gerçekten sezgisel olarak diğerlerinin yanında yerini alır.

BALIK BURCU

Zodyakın son burcu olan Balık, önceki 11 burcun mevcut hafızası ve tecrübesiyle gelir.

Bu doğal olarak onları oldukça sezgisel hale getirir.

Dünya kaos içinde göründüğünde, Balık genellikle sakin olacak bir işarettir çünkü kolektif hafızadan işlerin nasıl yürüyeceğini bilir"

Neptün tarafından yönetilen Balık burcu, sezgilerine bağlanmalarına izin veren mistik ve rüya gibi bir nitelik vardır.