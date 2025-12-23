2026 yılı astrolojik öngörüler: Yeni yılda Başak burcunu neler bekliyor?

BAŞAK BURCU

2026, Başak burçları için detay ve disiplin yılı olacak. Kariyer ve iş alanında planlı hareket etmek başarıyı getirecek. Finansal anlamda uzun vadeli yatırımlar için uygun bir yıl; riskli hamlelerden uzak durmakta fayda var. Aşk hayatında ise sadakat ve anlayış öne çıkacak. Mevcut ilişkiler güçlenebilir, evlilik ve ortaklık planları gündeme gelebilir. Bekâr Başaklar için yılın ikinci yarısı sürpriz gelişmeler sunuyor. Sağlık açısından sindirim sistemi ve beslenmeye dikkat etmek önemli olacak.