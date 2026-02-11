Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu

Özellikle 'Poyraz Karayel' dizisinde hayat verdiği 'Sefer' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı gelen acı haberle sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. 45 yaşındaki başarılı oyuncu, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BEYOĞLU'NDAKİ EVİNDE FENALAŞTI

Edinilen bilgilere göre olay, gece yarısı Arslan'ın Beyoğlu'ndaki evinde meydana geldi. Bir anda fenalaşan oyuncunun durumu üzerine eşi hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde yapılan ilk yardımın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Arslan'ın, yolda ve hastanede kalbinin durduğu ifade edildi. Doktorların yoğun çabası, başarılı oyuncuyu hayata döndürmeye yetmedi.

MENAJERİ ACI HABERİ DOĞRULADI

Oyuncunun menajeri Selin Kök, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla vefatı doğrularken, ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu belirtti. Kök, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli oyuncumuz Kanbolat Görkem Arslan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Cenaze töreni bilgileri netleşince paylaşılacaktır."