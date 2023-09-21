Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
21 Eylül hangi burç? 21 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 21 Eylül'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 21 Eylül'de doğan biri hangi burç olur? 21 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 21 Eylül hangi burç oluyor? 21 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 21 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 21 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
21 Eylül HANGİ BURÇ OLUYOR?
21 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.
21 Eylül'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler
1840 - V. Murad
1842 - II. Abdülhamid
1900 - Yorgo Bacanos
1915 - Mehmet Türker Acaroğlu
1948 - Ali Murat Erkorkmaz
1950 - Hale Soygazi
1962 - Adil Serdar Saçan
1974 - Özgür Özel
1991 - Hasan Erbey
Bugün doğan yabancı ünlüler:
672 - Vitalianus
1415 - III. Friedrich
1428 - Jingtai
1452 - Girolamo Savonarola
1645 - Louis Jolliet
1853 - Heike Kamerlingh Onnes
1863 - John Bunny
1866
Charles Nicolle
Herbert George Wells
1867 - Henry Stimson
1868 - Olga Knipper
1874 - Gustav Holst
1879 - Peter McWilliam
1890 - Max Immelmann
1909 - Kwame Nkrumah
1912
Chuck Jones
György Sándor
1916 - Françoise Giroud
1916 - Marianne Aminoff
1919
Teresa Rebull
Fazlur Rahman Malik
1926
Donald Arthur Glaser
Ferîdûn-i Muşhîrî
1929
Sándor Kocsis
Bernard Williams
1930 - Helmut Berding
1931 - Larry Hagman
1934
Leonard Cohen
María Rubio
1935 - Jimmy Armfield
1936
Yuri Lujkov
Nikos Pulancas
1939 - Agnivesh
1941 - R. James Woolsey Jr
1945 - Jerry Bruckheimer
1946
Moritz Leuenberger
Mart Siimann
1947
Rupert Hine
Marsha Norman
Stephen King
1950 - Bill Murray
1951
Bruce Arena
Aslan Maşadov
Abay Tasbolatov
1952
Michael Hirst
Ali Fergani
1954 - Şinzo Abe
1955 - Yisrael Katz
1956 - Marta Kauffman
1957
Ethan Coen
Kevin Rudd
1958 - André Hennicke
1959
Crin Antonescu
Andrzej Buncol
1960 - Masume İbtikar
1961 - Nancy Travis
1962
Hubert Mounier
1964 - Jorge Drexler
1965 - Frederic Beigbeder
1967
Yutaka Azuma
Faith Hill
Suman Pokhrel
1968 - Siiri Sisask
1969 - Naofumi Koike
1970 - Samantha Power
1971 - Luke Wilson
1972
Olivia Bonamy
Liam Gallagher
1973
Michael Sauser
Oswaldo Sánchez
Virginia Ruano Pascual
1975 - Ronny Deila
1976 - Jelena Prokopcuka
1977
Takeshi Ushibana,
Audrey Dana
1979
Richard Dunne
Monika Merl
1980
Autumn Reeser
Kareena Kapoor
1981 - Nicole Richie
1982 - Rıza Nevruzi
1983
Fernando Cavenaghi
Anna Favella
Maggie Grace
Joseph Mazzello
1984 - Wale
1985 - Pedro Geromel
1986
Lindsey Stirling
1986 - Yasemin Yürük
1987
Marcelo Estigarribia
Ryan Guzman
Courtney Paris
Michal Pazdan
1988 - Bilawal Bhutto Zardari
1989 - Jason Derulo
1990 - Al-Farouq Aminu
1992
Chen
Rodrigo Godínez
1993
Kwon Mina
Ante Rebic
1994
Hideki Ishige
Davide Ballerini
1995
Diego Jara Rodrigues
Bruno Caboclo
1996 - Thilo Kehrer
1997 - Ronald Hernández
1998 - Douglas López
1999 - Mahamadou Ba
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