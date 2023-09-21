21 Eylül hangi burç? 21 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 21.09.2023 - 10:24

Güncelleme: 21.09.2023 - 10:24

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 21 Eylül hangi burç oluyor? 21 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 21 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 21 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

21 Eylül HANGİ BURÇ OLUYOR?

21 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.



21 Eylül'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler

1840 - V. Murad

1842 - II. Abdülhamid

1900 - Yorgo Bacanos

1915 - Mehmet Türker Acaroğlu

1948 - Ali Murat Erkorkmaz

1950 - Hale Soygazi

1962 - Adil Serdar Saçan

1974 - Özgür Özel

1991 - Hasan Erbey

Bugün doğan yabancı ünlüler:

672 - Vitalianus

1415 - III. Friedrich

1428 - Jingtai

1452 - Girolamo Savonarola

1645 - Louis Jolliet

1853 - Heike Kamerlingh Onnes

1863 - John Bunny

1866

Charles Nicolle

Herbert George Wells

1867 - Henry Stimson

1868 - Olga Knipper

1874 - Gustav Holst

1879 - Peter McWilliam

1890 - Max Immelmann

1909 - Kwame Nkrumah

1912

Chuck Jones

György Sándor

1916 - Françoise Giroud

1916 - Marianne Aminoff

1919

Teresa Rebull

Fazlur Rahman Malik

1926

Donald Arthur Glaser

Ferîdûn-i Muşhîrî

1929

Sándor Kocsis

Bernard Williams

1930 - Helmut Berding

1931 - Larry Hagman

1934

Leonard Cohen

María Rubio

1935 - Jimmy Armfield

1936

Yuri Lujkov

Nikos Pulancas

1939 - Agnivesh

1941 - R. James Woolsey Jr

1945 - Jerry Bruckheimer

1946

Moritz Leuenberger

Mart Siimann

1947

Rupert Hine

Marsha Norman

Stephen King

1950 - Bill Murray

1951

Bruce Arena

Aslan Maşadov

Abay Tasbolatov

1952

Michael Hirst

Ali Fergani

1954 - Şinzo Abe

1955 - Yisrael Katz

1956 - Marta Kauffman

1957

Ethan Coen

Kevin Rudd

1958 - André Hennicke

1959

Crin Antonescu

Andrzej Buncol

1960 - Masume İbtikar

1961 - Nancy Travis

1962

Hubert Mounier

1964 - Jorge Drexler

1965 - Frederic Beigbeder

1967

Yutaka Azuma

Faith Hill

Suman Pokhrel

1968 - Siiri Sisask

1969 - Naofumi Koike

1970 - Samantha Power

1971 - Luke Wilson

1972

Olivia Bonamy

Liam Gallagher

1973

Michael Sauser

Oswaldo Sánchez

Virginia Ruano Pascual

1975 - Ronny Deila

1976 - Jelena Prokopcuka

1977

Takeshi Ushibana,

Audrey Dana

1979

Richard Dunne

Monika Merl

1980

Autumn Reeser

Kareena Kapoor

1981 - Nicole Richie

1982 - Rıza Nevruzi

1983

Fernando Cavenaghi

Anna Favella

Maggie Grace

Joseph Mazzello

1984 - Wale

1985 - Pedro Geromel

1986

Lindsey Stirling

1986 - Yasemin Yürük

1987

Marcelo Estigarribia

Ryan Guzman

Courtney Paris

Michal Pazdan

1988 - Bilawal Bhutto Zardari

1989 - Jason Derulo

1990 - Al-Farouq Aminu

1992

Chen

Rodrigo Godínez

1993

Kwon Mina

Ante Rebic

1994

Hideki Ishige

Davide Ballerini

1995

Diego Jara Rodrigues

Bruno Caboclo

1996 - Thilo Kehrer

1997 - Ronald Hernández

1998 - Douglas López

1999 - Mahamadou Ba



