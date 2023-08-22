Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
22 Ağustos hangi burç? 22 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 22 Ağustos'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 22 Ağustos'ta doğan biri hangi burç olur? 22 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 22 Ağustos hangi burç oluyor? 22 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 22 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 22 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
22 Ağustos HANGİ BURÇ OLUYOR?
22 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.
22 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1926 - Ümit Yaşar Oğuzcan
1942 - Uğur Mumcu
1944 - Ayşen Gruda
1954 - Veysel Çolak
1958 - Necdet Adalı
1976 - Aslıhan Yeltekin
1991 - Uğur Kaynak
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1647 - Denis Papin
1874 - Max Ferdinand Scheler
1882 - Raymonde de Laroche
1890 - Cecil Kellaway
1917 - John Lee Hooker
1920 - Ray Bradbury
1925 - Honor Blackman
1935 - E. Annie Proulx
1958 - Colm Feore
1959 - Mark Williams
1963 - Tori Amos
1967 - Adewale Akinnuoye-Agbaje
1967 - Layne Staley
1967 - Ty Burrell
1973 - Kristen Wiig
1975 - Clint Bolton
1978 - James Corden
1978 - Jeff Stinco
1984 - Lee Camp
1995 - Dua Lipa
1996 - Somin
1997 - Lautaro Martínez
En Çok Okunan Haberler
-
- MEB'den 'okul kıyafeti' kararı
- Reklam panosunda cinsel içerikli video paniği
- Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam açıklaması
- Motorine dev zam geldi!
- Bakanlıktan açıklama geldi
- Yargı kararını verdi...
- Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama
- Otobüsün son görüntüleri ortaya çıktı
- Kantaronun olağanüstü faydalarını keşfedin
- Citi’den dolar/TL tahmini