22 Ağustos hangi burç? 22 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 22.08.2023 - 10:00

Güncelleme: 22.08.2023 - 10:00

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 22 Ağustos hangi burç oluyor? 22 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 22 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 22 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

22 Ağustos HANGİ BURÇ OLUYOR?

22 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.

22 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1926 - Ümit Yaşar Oğuzcan

1942 - Uğur Mumcu

1944 - Ayşen Gruda

1954 - Veysel Çolak

1958 - Necdet Adalı

1976 - Aslıhan Yeltekin

1991 - Uğur Kaynak

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1647 - Denis Papin

1874 - Max Ferdinand Scheler

1882 - Raymonde de Laroche

1890 - Cecil Kellaway

1917 - John Lee Hooker

1920 - Ray Bradbury

1925 - Honor Blackman

1935 - E. Annie Proulx

1958 - Colm Feore

1959 - Mark Williams

1963 - Tori Amos

1967 - Adewale Akinnuoye-Agbaje

1967 - Layne Staley

1967 - Ty Burrell

1973 - Kristen Wiig

1975 - Clint Bolton

1978 - James Corden

1978 - Jeff Stinco

1984 - Lee Camp

1995 - Dua Lipa

1996 - Somin

1997 - Lautaro Martínez