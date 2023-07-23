Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
23 Temmuz hangi burç? 23 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 23 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 23 Temmuz'da doğan biri hangi burç olur? 23 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 23 Temmuz hangi burç oluyor? 23 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 23 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 23 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
23 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?
23 Temmuz'da doğan biri Aslan burcu oluyor.
23 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1882 - Kâzım Karabekir
1897 - Ali Mümtaz Arolat
1908 - Behçet Kemal Çağlar
1924 - Gazanfer Bilge
1925 - Arif Damar
1953 - Kazım Akşar
1953 - Ahmet Sezerel
1956 - Atilla Sertel
1956 - Nur Ger
1964 - Bekir Ilıcalı
1972 - Suat Kılıç
1976 - Öztürk İlmaz
1979 - Mehmet Akif Alakurt
1982 - Gökhan Ünal
1982 - Ömer Aysan Barış
1987 - Serdar Kurtuluş
1989 - Burcu Kıratlı
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1884 - Emil Jannings
1899 - Gustav Heinemann
1906 - Vladimir Prelog
1920 - Amalia Rodrigues
1928 - Hubert Selby Jr.
1930 - Roger Hassenforder
1931 - Jan Troell
1933 - Richard Rogers
1934 - Héctor de Bourgoing)
1943 - Tony Joe White
1951 - Edie McClurg
1957 - Theo van Gogh
1959 - Mauro Zuliani
1961 - Martin Gore
1961 - Woody Harrelson
1964 - Nick Menza
1965 - Slash
1965 - Jörg Stübner
1967 - Philip Seymour Hoffman
1968 - Gary Payton
1969 - Marco Bode
1970 - Charisma Carpenter
1971 - Alison Krauss
1972 - Élber Giovane
1972 - Marlon Wayans
1975 - Alessio Tacchinardi
1976 - Jonathan Gallant
1976 - Judit Polgár
1979 - Sotiris Kiryakos
1980 - Michelle Williams
1981 - Susan Hoecke
1981 - Dmitriy Karpov
1982 - Paul Wesley
1983 - Aaron Peirsol
1984 - Walter Gargano
1984 - Brandon Roy
1985 - Anna Maria Mühe
1987 - Alessio Cerci
1987 - Julian Nagelsmann
1989 - Daniel Radcliffe
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