23 Temmuz hangi burç? 23 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 23.07.2023 - 09:25

Güncelleme: 23.07.2023 - 09:25

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 23 Temmuz hangi burç oluyor? 23 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 23 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 23 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

23 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?

23 Temmuz'da doğan biri Aslan burcu oluyor.

23 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1882 - Kâzım Karabekir

1897 - Ali Mümtaz Arolat

1908 - Behçet Kemal Çağlar

1924 - Gazanfer Bilge

1925 - Arif Damar

1953 - Kazım Akşar

1953 - Ahmet Sezerel

1956 - Atilla Sertel

1956 - Nur Ger

1964 - Bekir Ilıcalı

1972 - Suat Kılıç

1976 - Öztürk İlmaz

1979 - Mehmet Akif Alakurt

1982 - Gökhan Ünal

1982 - Ömer Aysan Barış

1987 - Serdar Kurtuluş

1989 - Burcu Kıratlı

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1884 - Emil Jannings

1899 - Gustav Heinemann

1906 - Vladimir Prelog

1920 - Amalia Rodrigues

1928 - Hubert Selby Jr.

1930 - Roger Hassenforder

1931 - Jan Troell

1933 - Richard Rogers

1934 - Héctor de Bourgoing)

1943 - Tony Joe White

1951 - Edie McClurg

1957 - Theo van Gogh

1959 - Mauro Zuliani

1961 - Martin Gore

1961 - Woody Harrelson

1964 - Nick Menza

1965 - Slash

1965 - Jörg Stübner

1967 - Philip Seymour Hoffman

1968 - Gary Payton

1969 - Marco Bode

1970 - Charisma Carpenter

1971 - Alison Krauss

1972 - Élber Giovane

1972 - Marlon Wayans

1975 - Alessio Tacchinardi

1976 - Jonathan Gallant

1976 - Judit Polgár

1979 - Sotiris Kiryakos

1980 - Michelle Williams

1981 - Susan Hoecke

1981 - Dmitriy Karpov

1982 - Paul Wesley

1983 - Aaron Peirsol

1984 - Walter Gargano

1984 - Brandon Roy

1985 - Anna Maria Mühe

1987 - Alessio Cerci

1987 - Julian Nagelsmann

1989 - Daniel Radcliffe