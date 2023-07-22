Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Temmuz Pazar Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen Boğa burcu günlük yorum:
Bugün ilişkileriniz biraz krizli sevgili boğalar. Güvendiğiniz dağlara karlar yağabilir. Maddi konularda beklentileriniz karşılanmayabilir. Sağlığınıza her zamankinden daha fazla özen göstermelisiniz. Yeni anlaşmalar yaparken her şeyi doğru anladığınızdan emin olun.
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