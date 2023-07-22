Günlük Burç Yorumları: 23 Temmuz Pazar Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Temmuz 2023 - 17:38

Güncelleme: 22 Temmuz 2023 - 17:38

Boğa burcu ve yükselen Boğa burcu günlük yorum:

Bugün ilişkileriniz biraz krizli sevgili boğalar. Güvendiğiniz dağlara karlar yağabilir. Maddi konularda beklentileriniz karşılanmayabilir. Sağlığınıza her zamankinden daha fazla özen göstermelisiniz. Yeni anlaşmalar yaparken her şeyi doğru anladığınızdan emin olun.