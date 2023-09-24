24 Eylül hangi burç? 24 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 24.09.2023 - 09:55

Güncelleme: 24.09.2023 - 09:55

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 24 Eylül hangi burç oluyor? 24 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 24 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 24 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

24 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?

24 Eylül'de doğan biri Terazi burcu oluyor.

24 EYLÜL'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler

1874 - İbrahim Tevfik Efendi

1884 - İsmet İnönü

1893 - Mehmet Aziz

1936 - İnal Batu

1944 - Yalçın Boratap

1948 - Yavuz Sabuncu

1954 - Esengül

1956 - Yılmaz Zafer

1959 - Erdin Bircan

1966 - Yaşar Gaga

1968 - Fuat Uluç

1975 - Ahmet Saraçoğlu

1976 - Tansel Öngel

1977

Emine Ün

Ebru Destan

1984 - Sait Özdemir

1987 - Gürhan Gürsoy

1991 - Gökçe Gökçen

1993

Cemre Gümeli

Onur Cenik

1996 - Melisa Şenolsun

BUGÜN DOĞAN YABANCI ÜNLÜLER

15 - Vitellius

936 - Fena Hüsrev

1501 - Gerolamo Cardano

1583 - Albrecht von Wallenstein

1717 - Horace Walpole

1725 - Arthur Guinness

1839 - Drengman Aaker

1865 - Mollie McConnell

1878 - Charles Ferdinand Ramuz

1890 - A. P. Herbert

1894 - Tommy Armour

1895 - André Frédéric Cournand

1896 - F. Scott Fitzgerald

1898 - Howard Walter Florey

1905 - Severo Ochoa

1911 - Konstantin Çernenko

1917 - Otto Günsche

1921 - Sheila MacRae

1924 - Nina Boçarova

1930 - John W. Young

1930 - Józef Krupinski

1934 - Manfred Wörner

1935 - Alfreds Rubiks

1936 - Jim Henson

1942 - Gerry Marsden

1946 - Maria Teresa Ruiz

1948

Phil Hartman

Agnieszka Zalewska

1949 - Pedro Almodóvar

1950 - Harriet Walter

1954

Ashton Carter

Marco Tardelli

1957 - Brad Bird

1958 - Kevin Sorbo

1959

Theo Paphitis

Steve Whitmire

1961 - John Logan

1962

Ally McCoist

Mike Phelan

Nia Vardalos

1964 - Marko Pomerants

1968

Avad el-Anzi

Salih ed-Davud

Michael Obiku

1969 - Shawn "Clown" Crahan

1970 - Oscar Kraal

1971 - Hafız Hafeezur Rehman

1972 - Umaro Sissoco Embaló

1973

Toshihiro Hattori

Trick Daddy

Takanori Nunobe

1974

Cathy Godbold

Sander Westerveld

1976

Carlos Almeida

Stephanie McMahon

1978

Anthony Mackie

Kxng Crooked

Ramil Hasan

1979

Fábio Aurélio

Casey Johnson

1980

Petri Pasanen

John Arne Riise

1981 - Drew Gooden

1982 Mazuwa Nsumbu

1983 - Randy Foye

1985 - Jonathan Soriano

1986 - Leah Dizon

1987 - Senzo Meyiwa

1988 - Shingo Kukita

1989 - Pia Wurtzbach

1990 - Izïa Higelin

1991 - Oriol Romeu

1994

Hannah Brown

Park Se-wan

Yuki Omoto

Romario Ibarra

1995 - Naoki Otani

1997 - Tosin Adarabioyo

1999 - Mei Nagano