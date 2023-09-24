Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
24 Eylül hangi burç? 24 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 24 Eylül'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 24 Eylül'de doğan biri hangi burç olur? 24 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 24 Eylül hangi burç oluyor? 24 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 24 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 24 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
24 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?
24 Eylül'de doğan biri Terazi burcu oluyor.
24 EYLÜL'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler
1874 - İbrahim Tevfik Efendi
1884 - İsmet İnönü
1893 - Mehmet Aziz
1936 - İnal Batu
1944 - Yalçın Boratap
1948 - Yavuz Sabuncu
1954 - Esengül
1956 - Yılmaz Zafer
1959 - Erdin Bircan
1966 - Yaşar Gaga
1968 - Fuat Uluç
1975 - Ahmet Saraçoğlu
1976 - Tansel Öngel
1977
Emine Ün
Ebru Destan
1984 - Sait Özdemir
1987 - Gürhan Gürsoy
1991 - Gökçe Gökçen
1993
Cemre Gümeli
Onur Cenik
1996 - Melisa Şenolsun
BUGÜN DOĞAN YABANCI ÜNLÜLER
15 - Vitellius
936 - Fena Hüsrev
1501 - Gerolamo Cardano
1583 - Albrecht von Wallenstein
1717 - Horace Walpole
1725 - Arthur Guinness
1839 - Drengman Aaker
1865 - Mollie McConnell
1878 - Charles Ferdinand Ramuz
1890 - A. P. Herbert
1894 - Tommy Armour
1895 - André Frédéric Cournand
1896 - F. Scott Fitzgerald
1898 - Howard Walter Florey
1905 - Severo Ochoa
1911 - Konstantin Çernenko
1917 - Otto Günsche
1921 - Sheila MacRae
1924 - Nina Boçarova
1930 - John W. Young
1930 - Józef Krupinski
1934 - Manfred Wörner
1935 - Alfreds Rubiks
1936 - Jim Henson
1942 - Gerry Marsden
1946 - Maria Teresa Ruiz
1948
Phil Hartman
Agnieszka Zalewska
1949 - Pedro Almodóvar
1950 - Harriet Walter
1954
Ashton Carter
Marco Tardelli
1957 - Brad Bird
1958 - Kevin Sorbo
1959
Theo Paphitis
Steve Whitmire
1961 - John Logan
1962
Ally McCoist
Mike Phelan
Nia Vardalos
1964 - Marko Pomerants
1968
Avad el-Anzi
Salih ed-Davud
Michael Obiku
1969 - Shawn "Clown" Crahan
1970 - Oscar Kraal
1971 - Hafız Hafeezur Rehman
1972 - Umaro Sissoco Embaló
1973
Toshihiro Hattori
Trick Daddy
Takanori Nunobe
1974
Cathy Godbold
Sander Westerveld
1976
Carlos Almeida
Stephanie McMahon
1978
Anthony Mackie
Kxng Crooked
Ramil Hasan
1979
Fábio Aurélio
Casey Johnson
1980
Petri Pasanen
John Arne Riise
1981 - Drew Gooden
1982 Mazuwa Nsumbu
1983 - Randy Foye
1985 - Jonathan Soriano
1986 - Leah Dizon
1987 - Senzo Meyiwa
1988 - Shingo Kukita
1989 - Pia Wurtzbach
1990 - Izïa Higelin
1991 - Oriol Romeu
1994
Hannah Brown
Park Se-wan
Yuki Omoto
Romario Ibarra
1995 - Naoki Otani
1997 - Tosin Adarabioyo
1999 - Mei Nagano
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