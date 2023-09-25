Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
25 Eylül hangi burç? 25 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 25 Eylül'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 25 Eylül'de doğan biri hangi burç olur? 25 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 24 Eylül hangi burç oluyor? 24 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 24 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 24 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
24 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?
24 Eylül'de doğan biri Terazi burcu oluyor.
24 EYLÜL'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler
1929 - Sezer Sezin
1935 - Engin Cezzar
1937 - Suzan Avcı
1961 - Mehmet Aslantuğ
1967 - Atalay Gemen
1970 - Yavuz Çetin
1973 - Hande Kazanova
1980 -Betül Demir
1985 - Gökhan Güleç
1987 - Mustafa Yumlu
1996 - Egemen Güven
2000 - Yankı Erel
BUGÜN DOĞAN YABANCI ÜNLÜLER
1358 - Ashikaga Yoshimitsu
1599 - Francesco Borromini
1627 - Jacques-Bénigne Bossuet
1644 - Ole Rømer
1683 - Jean-Philippe Rameau
1694 - Henry Pelham
1711 - Qianlong
1744 - II. Friedrich Wilhelm
1772 - Feth Ali Şah Kaçar
1866 - Thomas H. Morgan
1877 - Plutarco Elías Calles
1881 - Lu Sin
1896 - Alessandro Pertini
1897 - William Faulkner
1901 - Robert Bresson
1903 - Mark Rotko
1906 - Dimitri Shostakovich
1911 - Eric Williams
1913 - Şarl Helu
1915 - Ethel Rosenberg
1920
Sergey Bondarçuk
Bozidarka Kika Damjanovic-Markovic
1922 - Hammer DeRoburt
1923 - Leonardo Benevolo
1924 - Ardhendu Bhushan Bardhan
1925 - Silvana Pampanini
1927 - Colin Davis
1929 - Barbara Walters
1932
Glenn Gould
Adolfo Suárez
1933 - Ian Tyson
1936 - Moussa Traoré
1939 - Leon Brittan
1943 - Robert Gates
1944 - Michael Douglas
1946
Felicity Kendal
Ali Pervin
1947 - Cheryl Tiegs
1949
Pedro Almodóvar
Steve Mackay
1951
Yardena Arazi
Mark Hamill
Bob McAdoo
1952
Bell hooks
Christopher Reeve
1954 - Juande Ramos
1955 - Karl-Heinz Rummenigge
1957 - Michael Madsen
1958 - Michael Madsen
1960 - İgor Bilanov
1961 - Heather Locklear
1962 - Ales Bialiatski
1963 - Tate Donovan
1964 - Kikuko Inoue
1965
Scottie Pippen
Rafael Martín Vázquez
1967 - Atalay Gemen
1968 - Will Smith
1969 - Catherine Zeta-Jones
1971 - Anne Le Nen
1973
Tijani Babangida
1974 - Olivier Dacourt
1976
Chauncey Billups
Chiara
Santigold
1977 - Clea DuVall
1978
Ricardo Gardner
Ryan Leslie
1979 - Fábio Simplício
1980
Clifford Joseph Harris
Nataša Bekvalac
T.I., Amerikalı rapçi
1981
Lee Yoon-mi
Angelo Palombo
1982 - Hyun Bin
1983
Donald Glover
1984 - Matias Silvestre
1985 - Marvin Matip
1986 - Choi Yoon-young
1988 - Nemanja Gordic
1989 - Cuco Martina
1990 - Mao Asada
1991 - Alessandro Crescenzi
1992 - Keauna McLaughlin
1993 - Rosalía
1994
Yekaterina Matlaşova
Jean Kouassi
Min Do-hee
1997 - Szymon Zurkowski
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