25 Eylül hangi burç? 25 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 25.09.2023 - 09:43

Güncelleme: 25.09.2023 - 09:43

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 24 Eylül hangi burç oluyor? 24 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 24 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 24 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

24 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?

24 Eylül'de doğan biri Terazi burcu oluyor.

24 EYLÜL'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler

1929 - Sezer Sezin

1935 - Engin Cezzar

1937 - Suzan Avcı

1961 - Mehmet Aslantuğ

1967 - Atalay Gemen

1970 - Yavuz Çetin

1973 - Hande Kazanova

1980 -Betül Demir

1985 - Gökhan Güleç

1987 - Mustafa Yumlu

1996 - Egemen Güven

2000 - Yankı Erel

BUGÜN DOĞAN YABANCI ÜNLÜLER

1358 - Ashikaga Yoshimitsu

1599 - Francesco Borromini

1627 - Jacques-Bénigne Bossuet

1644 - Ole Rømer

1683 - Jean-Philippe Rameau

1694 - Henry Pelham

1711 - Qianlong

1744 - II. Friedrich Wilhelm

1772 - Feth Ali Şah Kaçar

1866 - Thomas H. Morgan

1877 - Plutarco Elías Calles

1881 - Lu Sin

1896 - Alessandro Pertini

1897 - William Faulkner

1901 - Robert Bresson

1903 - Mark Rotko

1906 - Dimitri Shostakovich

1911 - Eric Williams

1913 - Şarl Helu

1915 - Ethel Rosenberg

1920

Sergey Bondarçuk

Bozidarka Kika Damjanovic-Markovic

1922 - Hammer DeRoburt

1923 - Leonardo Benevolo

1924 - Ardhendu Bhushan Bardhan

1925 - Silvana Pampanini

1927 - Colin Davis

1929 - Barbara Walters

1932

Glenn Gould

Adolfo Suárez

1933 - Ian Tyson

1936 - Moussa Traoré

1939 - Leon Brittan

1943 - Robert Gates

1944 - Michael Douglas

1946

Felicity Kendal

Ali Pervin

1947 - Cheryl Tiegs

1949

Pedro Almodóvar

Steve Mackay

1951

Yardena Arazi

Mark Hamill

Bob McAdoo

1952

Bell hooks

Christopher Reeve

1954 - Juande Ramos

1955 - Karl-Heinz Rummenigge

1957 - Michael Madsen

1958 - Michael Madsen

1960 - İgor Bilanov

1961 - Heather Locklear

1962 - Ales Bialiatski

1963 - Tate Donovan

1964 - Kikuko Inoue

1965

Scottie Pippen

Rafael Martín Vázquez

1967 - Atalay Gemen

1968 - Will Smith

1969 - Catherine Zeta-Jones

1971 - Anne Le Nen

1973

Tijani Babangida

1974 - Olivier Dacourt

1976

Chauncey Billups

Chiara

Santigold

1977 - Clea DuVall

1978

Ricardo Gardner

Ryan Leslie

1979 - Fábio Simplício

1980

Clifford Joseph Harris

Nataša Bekvalac

T.I., Amerikalı rapçi

1981

Lee Yoon-mi

Angelo Palombo

1982 - Hyun Bin

1983

Donald Glover

1984 - Matias Silvestre

1985 - Marvin Matip

1986 - Choi Yoon-young

1988 - Nemanja Gordic

1989 - Cuco Martina

1990 - Mao Asada

1991 - Alessandro Crescenzi

1992 - Keauna McLaughlin

1993 - Rosalía

1994

Yekaterina Matlaşova

Jean Kouassi

Min Do-hee

1997 - Szymon Zurkowski