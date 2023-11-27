27 Kasım hangi burç? 27 Kasım'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 27.11.2023 - 09:27

Güncelleme: 27.11.2023 - 09:27

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 27 Kasım hangi burç oluyor? 27 Kasım'ta doğan kişi hangi burç olur? 27 Kasım'ta hangi ünlüler doğdu? 27 Kasım'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

27 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

27 Kasım'ta doğan biri Yay burcu oluyor.

27 KASIM’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1842 - Fitnat Hanım

1907 - İlhan Tarus

1932 - Ülkü Adatepe

1937 - Sevinç Aktansel

1939 - Gül Çiray Akbaş

1959 - Gani Müjde

1964 - Can Ulkay

1968 - Aydın Bulut

1984 - Meltem Yılmazkaya

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1940 - Bruce Lee

1941 - Aimé Jacquet

1941 - Alan Roy Deakin

1942 - Jimi Hendrix

1943 - Nicole Brossard

1945 - James Avery

1947 - İsmail Omar Guelle

1951 - Kathryn Bigelow

1951 - Ernesto Zedillo

1953 - Steve Bannon

1955 - Bill Nye

1961 - Steve Oedekerk

1963 - Fisher Stevens

1964 - Roberto Mancini

1969 - Mariusz Sordyl

1971 - Kirk Acevedo

1973 - Twista

1975 - Bad Azz

1979 - Hilary Hahn

1981 - Bruno Alves

1981 - Ryan Jimmo

1981 - Matthew Taylor

1982 - Aleksandr Kerjakov

1983 - Professor Green

1984 - Park Soo-jin

1984 - Sanna Nielsen

1986 - Teemu Tainio

1986 - Xavi Torres

1987 - Luigi Datome

1990 - Josh Dubovie

1992 - Park Chan-yeol