Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
27 Kasım hangi burç? 27 Kasım'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 27 Kasım'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 27 Kasım'ta doğan biri hangi burç olur? 27 Kasım'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 27 Kasım hangi burç oluyor? 27 Kasım'ta doğan kişi hangi burç olur? 27 Kasım'ta hangi ünlüler doğdu? 27 Kasım'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
27 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
27 Kasım'ta doğan biri Yay burcu oluyor.
27 KASIM’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1842 - Fitnat Hanım
1907 - İlhan Tarus
1932 - Ülkü Adatepe
1937 - Sevinç Aktansel
1939 - Gül Çiray Akbaş
1959 - Gani Müjde
1964 - Can Ulkay
1968 - Aydın Bulut
1984 - Meltem Yılmazkaya
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1940 - Bruce Lee
1941 - Aimé Jacquet
1941 - Alan Roy Deakin
1942 - Jimi Hendrix
1943 - Nicole Brossard
1945 - James Avery
1947 - İsmail Omar Guelle
1951 - Kathryn Bigelow
1951 - Ernesto Zedillo
1953 - Steve Bannon
1955 - Bill Nye
1961 - Steve Oedekerk
1963 - Fisher Stevens
1964 - Roberto Mancini
1969 - Mariusz Sordyl
1971 - Kirk Acevedo
1973 - Twista
1975 - Bad Azz
1979 - Hilary Hahn
1981 - Bruno Alves
1981 - Ryan Jimmo
1981 - Matthew Taylor
1982 - Aleksandr Kerjakov
1983 - Professor Green
1984 - Park Soo-jin
1984 - Sanna Nielsen
1986 - Teemu Tainio
1986 - Xavi Torres
1987 - Luigi Datome
1990 - Josh Dubovie
1992 - Park Chan-yeol
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