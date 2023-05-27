Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
27 Mayıs hangi burç? 27 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 27 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 27 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 27 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 27 Mayıs hangi burç oluyor? 27 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 27 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 27 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
27 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?
27 Mayıs'ta doğan biri İkizler burcu oluyor.
27 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1882 - Tevfik Sağlam
1908 - Mazhar Şevket İpşiroğlu
1928 - Ayfer Feray
1930 - Güngör Dilmen
1953 - Emine Şenlikoğlu
1960 - Metin Tokat
1960 - Önder Paker
1962 - Zeynep Tunuslu
1963 - Sezgin Tanrıkulu
1968 - Harun Erdenay
1974 - Gürkan Uygun
1975 - Barış Bağcı
1981 - Özgür Çevik
1987 - Bora Hun Paçun
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1332 - İbni Haldun
1509 - Pasquale Cicogna
1756 - I. Maximilian Joseph
1794 - Cornelius Vanderbilt
1799 - Jacques Fromental Halévy
1818 - Fransiscus Cornelis Donders
1837 - Wild Bill Hickok
1877 - Isadora Dunca
1880 - Joseph Grew,
1884 - Max Brod
1894 - Dashiell Hammett
1907 - Rachel Carson
1911 - Teddy Kollek
1911 - Vincent Price
1912 - John Cheever
1915 - Herman Wouk
1922 - Christopher Le
1923 - Henry Kissinger
1930 - John Barth
1934 - Uwe Friedrichsen
1936 - Ivo Bresan
1937 - Allan Carr
1939 - Don Williams
1943 - Cilla Black
1944 - Alain Souchon
1950 - Dee Dee Bridgewater
1956 - Giuseppe Tornatore
1957 - Siouxsie Sioux
1959 - Donna Strickland
1959 - Andrés Bustamante
1967 - Paul Gascoigne
1969 - Valérie Barlois
1970 - Joseph Fiennes
1971 - Paul Bettany
1971 - Lisa Lopes
1972 - Sibyl Buck
1973 - Yorgos Lanthimo
1973 - Jack McBrayer
1974 - Paolo Briguglia
1975 - André 3000
1975 - Jadakiss
1975 - Jamie Oliver
1976 - Jirí Štajner
1978 - Jacques Abardonado
1979 - Mile Sterjovski
1981 - Johan Elmander
1982 - Natalya Neidhart
1983 - Lucenzo
1983 - Maxim Tsigalko
1987 - Emancipator
1988 - Tobias Reichmann
1989 - Nina Radojcic
1990 - Samuel Armenteros
1990 - Nadine Beiler
1990 - Chris Colfer
1990 - Jonas Hector
1991 - Mário Rui
1994 - Maximilian Arnold
1994 - João Cancelo
1995 - Marius Wolf
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