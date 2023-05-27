27 Mayıs hangi burç? 27 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 27.05.2023 - 09:51

Güncelleme: 27.05.2023 - 09:51

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 27 Mayıs hangi burç oluyor? 27 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 27 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 27 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

27 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?

27 Mayıs'ta doğan biri İkizler burcu oluyor.

27 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1882 - Tevfik Sağlam

1908 - Mazhar Şevket İpşiroğlu

1928 - Ayfer Feray

1930 - Güngör Dilmen

1953 - Emine Şenlikoğlu

1960 - Metin Tokat

1960 - Önder Paker

1962 - Zeynep Tunuslu

1963 - Sezgin Tanrıkulu

1968 - Harun Erdenay

1974 - Gürkan Uygun

1975 - Barış Bağcı

1981 - Özgür Çevik

1987 - Bora Hun Paçun

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1332 - İbni Haldun

1509 - Pasquale Cicogna

1756 - I. Maximilian Joseph

1794 - Cornelius Vanderbilt

1799 - Jacques Fromental Halévy

1818 - Fransiscus Cornelis Donders

1837 - Wild Bill Hickok

1877 - Isadora Dunca

1880 - Joseph Grew,

1884 - Max Brod

1894 - Dashiell Hammett

1907 - Rachel Carson

1911 - Teddy Kollek

1911 - Vincent Price

1912 - John Cheever

1915 - Herman Wouk

1922 - Christopher Le

1923 - Henry Kissinger

1930 - John Barth

1934 - Uwe Friedrichsen

1936 - Ivo Bresan

1937 - Allan Carr

1939 - Don Williams

1943 - Cilla Black

1944 - Alain Souchon

1950 - Dee Dee Bridgewater

1956 - Giuseppe Tornatore

1957 - Siouxsie Sioux

1959 - Donna Strickland

1959 - Andrés Bustamante

1967 - Paul Gascoigne

1969 - Valérie Barlois

1970 - Joseph Fiennes

1971 - Paul Bettany

1971 - Lisa Lopes

1972 - Sibyl Buck

1973 - Yorgos Lanthimo

1973 - Jack McBrayer

1974 - Paolo Briguglia

1975 - André 3000

1975 - Jadakiss

1975 - Jamie Oliver

1976 - Jirí Štajner

1978 - Jacques Abardonado

1979 - Mile Sterjovski

1981 - Johan Elmander

1982 - Natalya Neidhart

1983 - Lucenzo

1983 - Maxim Tsigalko

1987 - Emancipator

1988 - Tobias Reichmann

1989 - Nina Radojcic

1990 - Samuel Armenteros

1990 - Nadine Beiler

1990 - Chris Colfer

1990 - Jonas Hector

1991 - Mário Rui

1994 - Maximilian Arnold

1994 - João Cancelo

1995 - Marius Wolf