28 Ağustos hangi burç? 28 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 28.08.2023 - 09:28

Güncelleme: 28.08.2023 - 09:28

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 28 Ağustos hangi burç oluyor? 28 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 28 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 28 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

28 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?

28 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.

28 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1871 - Tunalı Hilmi Bey

1938 - Erdoğan Demirören

1940 - Engin Çağlar

1943 - Uğur Dündar

1944 - Ahmet Nazif Zorlu

1946 - Mazlum Kiper

1964 - Levent Tülek

1966 - Volkan Severcan

1972 - Aykut Erdoğdu

1974 - Halil Altınköprü

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1749 - Johann Wolfgang von Goethe

1896 - Liam O'Flaherty

1899 - Andrey Platonov

1899 - Charles Boyer

1910 - Tjalling Koopmans

1911 - Joseph Luns

1916 - Jack Vance

1917 - Jack Kirby

1919 - Ben Agajanian

1919 - Godfrey Hounsfield

1925 - Donald O’Connor

1925 - Arkady Strugatsky

1928 - Peggy Ryan

1930 - Windsor Davies

1930 - Ben Gazzara

1932 - Yakir Aharonov

1932 - Andy Bathgate

1933 - Régis Barailla

1938 - Paul Martin

1946 - André Brassard

1947 - Emlyn Hughes

1948 - Vonda N. McIntyre

1956 - Luis Guzmán

1957 - Ivo Josipoviç

1957 - Manolo Preciado

1957 - Ai Weiwei

1958 - Scott Hamilton

1959 - Brian Thompson

1962 - David Fincher

1964 - Lee Janzen

1964 - Kaj Leo Johannesen

1965 - Shania Twain

1968 - Billy Boyd

1969 - Jack Black

1969 - Jason Priestley

1971 - Todd Eldredge

1973 - J. August Richard

1974 - Carsten Jancker

1975 - Jamie Cureton

1976 - Cornel Frasineanu

1976 - Federico Magallanes

1979 - Leonardo Iglesias

1980 - Carly Pope

1981 - Daniel Gygax

1981 - Agata Wróbel

1982 - LeAnn Rimes

1982 - Thiago Motta

1986 - Jeff Green

1986 - Armie Hammer

1986 - Florence Welch

1987 - Caleb Moore

1989 - César Azpilicueta

1989 - Valtteri Bottas

1990 - Bojan Krkic

1991 - Andreja Pejic

1992 - Bismack Biyombo

1993 - Sora Amamiya

1994 - Junior Malanda

1997 - Bazzi