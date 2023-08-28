Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
28 Ağustos hangi burç? 28 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 28 Ağustos'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 28 Ağustos'ta doğan biri hangi burç olur? 28 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 28 Ağustos hangi burç oluyor? 28 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 28 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 28 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
28 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?
28 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.
28 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1871 - Tunalı Hilmi Bey
1938 - Erdoğan Demirören
1940 - Engin Çağlar
1943 - Uğur Dündar
1944 - Ahmet Nazif Zorlu
1946 - Mazlum Kiper
1964 - Levent Tülek
1966 - Volkan Severcan
1972 - Aykut Erdoğdu
1974 - Halil Altınköprü
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1749 - Johann Wolfgang von Goethe
1896 - Liam O'Flaherty
1899 - Andrey Platonov
1899 - Charles Boyer
1910 - Tjalling Koopmans
1911 - Joseph Luns
1916 - Jack Vance
1917 - Jack Kirby
1919 - Ben Agajanian
1919 - Godfrey Hounsfield
1925 - Donald O’Connor
1925 - Arkady Strugatsky
1928 - Peggy Ryan
1930 - Windsor Davies
1930 - Ben Gazzara
1932 - Yakir Aharonov
1932 - Andy Bathgate
1933 - Régis Barailla
1938 - Paul Martin
1946 - André Brassard
1947 - Emlyn Hughes
1948 - Vonda N. McIntyre
1956 - Luis Guzmán
1957 - Ivo Josipoviç
1957 - Manolo Preciado
1957 - Ai Weiwei
1958 - Scott Hamilton
1959 - Brian Thompson
1962 - David Fincher
1964 - Lee Janzen
1964 - Kaj Leo Johannesen
1965 - Shania Twain
1968 - Billy Boyd
1969 - Jack Black
1969 - Jason Priestley
1971 - Todd Eldredge
1973 - J. August Richard
1974 - Carsten Jancker
1975 - Jamie Cureton
1976 - Cornel Frasineanu
1976 - Federico Magallanes
1979 - Leonardo Iglesias
1980 - Carly Pope
1981 - Daniel Gygax
1981 - Agata Wróbel
1982 - LeAnn Rimes
1982 - Thiago Motta
1986 - Jeff Green
1986 - Armie Hammer
1986 - Florence Welch
1987 - Caleb Moore
1989 - César Azpilicueta
1989 - Valtteri Bottas
1990 - Bojan Krkic
1991 - Andreja Pejic
1992 - Bismack Biyombo
1993 - Sora Amamiya
1994 - Junior Malanda
1997 - Bazzi
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