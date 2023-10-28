Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
28 Ekim hangi burç? 28 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 28 Ekim'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 28 Ekim'de doğan biri hangi burç olur? 28 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 28 Ekim hangi burç oluyor? 28 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 28 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 28 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
28 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?
28 Ekim'de doğan biri Akrep burcu oluyor.
28 EKİM'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
1017 - III. Heinrich
1466 - Desiderius Erasmus
1510 - Francisco de Borja
1585 - Cornelius Jansenius,
1799 - Achille Tenaille de Vaulabelle,
1868 - James Brendan Connolly
1837 - Hitotsubashi Yoshinobu
1845 - Zygmunt Florenty Wróblewski
1870 - László Batthyány-Strattmann
1897 - Hans Speidel
1902 - Elsa Lancheste
1903 - Evelyn Waugh
1909 - Francis Bacon
1909 - Arturo Frondizi
1914 - Jonas Salk
1914 - Richard Laurence Millington Synge
1921 - Necdet Koyutürk
1929 - Virginia Potter
1929 - Joan Plowright
1930 - Bernie Ecclestone
1932 - Spiros Kipriyanu
1933 - Manuel Francisco dos Santos (Garrincha)
1936 - Charlie Daniels
1937 - Lenny Wilkens
1939 - Jane Alexander
1940 - Ömer Akbel
1944 - Marián Labuda
1946 - Wim Jansen
1948 - Telma Hopkins
1949 - Caitlyn Jenner
1952 - Anne Potts
1953 - Bernd Drechsel
1955 - Bill Gates
1955 - Indra Nooy
1956 - Mahmud Ahmedinecad
1956 - Volker Zotz
1957 - Ahmet Kaya
1962 - Daphne Zuniga
1963 - Lauren Holly
1963 - Eros Ramazzotti
1965 - Jami Gertz
1966 - Andy Richter
1967 - Julia Robert
1969 - Ben Harper
1969 - Javier Grillo-Marxuach
1970 - Yıldız Kaplan,
1972 - Brad Paisley
1973 - Montel Vontavious Porter
1974 - Joaquin Phoenix
1974 - Dayanara Torres
1976 - Luka Peroš
1979 - Atıf Emir Benderlioğlu
1979 - Olcay Çetinkaya
1979 - Jawed Karim
1979 - Natina Reed
1980 - Milan Baroš
1980 - Christy Hemme
1980 - Agnes Obel
1980 - Alan Smith
1981 - Milan Baroš
1982 - Hironori Saruta
1982 - Matt Smith
1983 - Jarrett Jack
1984 - Obafemi Martins
1984 - Finn Wittrock
1986 - Bianca Gascoigne
1986 - Aki Toyosaki
1987 - Frank Ocean
1988 - Go Eun-ah
1988 - Devon Murraycu
1989 - Rahman Bilici
1989 - Camille Muffat,
1990 - Anny Robert
1991 - Lucy Bronze
1994 - Andrew Harrison
1995 - Glen Kamara
1995 - An Ye-seul
1996 - Jasmine Jessica Anthony
1997 - Taylor Fritz
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan '28 Ekim' kararı
- Bakan Tunç'a çok sert 'Atalay' tepkisi
- Zeren'in cenazesinde müftüden skandal ifadeler
- 'Gazze için kırmızı çizgiler koymadık'
- Yerel mahkemeden Can Atalay hamlesi!
- Erdoğan Filistin mitinginde de Gezi'ye çattı!
- Akşener'den 'miting' tepkisi
- Bekçilik değil devrimcilik zamanı!
- Sağanak yağış etkili olacak!
- BM kararını 'aşağılık' olarak niteledi...