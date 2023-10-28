28 Ekim hangi burç? 28 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 28.10.2023 - 12:15

Güncelleme: 28.10.2023 - 12:30

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 28 Ekim hangi burç oluyor? 28 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 28 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 28 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

28 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?

28 Ekim'de doğan biri Akrep burcu oluyor.

28 EKİM'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

1017 - III. Heinrich

1466 - Desiderius Erasmus

1510 - Francisco de Borja

1585 - Cornelius Jansenius,

1799 - Achille Tenaille de Vaulabelle,

1868 - James Brendan Connolly

1837 - Hitotsubashi Yoshinobu

1845 - Zygmunt Florenty Wróblewski

1870 - László Batthyány-Strattmann

1897 - Hans Speidel

1902 - Elsa Lancheste

1903 - Evelyn Waugh

1909 - Francis Bacon

1909 - Arturo Frondizi

1914 - Jonas Salk

1914 - Richard Laurence Millington Synge

1921 - Necdet Koyutürk

1929 - Virginia Potter

1929 - Joan Plowright

1930 - Bernie Ecclestone

1932 - Spiros Kipriyanu

1933 - Manuel Francisco dos Santos (Garrincha)

1936 - Charlie Daniels

1937 - Lenny Wilkens

1939 - Jane Alexander

1940 - Ömer Akbel

1944 - Marián Labuda

1946 - Wim Jansen

1948 - Telma Hopkins

1949 - Caitlyn Jenner

1952 - Anne Potts

1953 - Bernd Drechsel

1955 - Bill Gates

1955 - Indra Nooy

1956 - Mahmud Ahmedinecad

1956 - Volker Zotz

1957 - Ahmet Kaya

1962 - Daphne Zuniga

1963 - Lauren Holly

1963 - Eros Ramazzotti

1965 - Jami Gertz

1966 - Andy Richter

1967 - Julia Robert

1969 - Ben Harper

1969 - Javier Grillo-Marxuach

1970 - Yıldız Kaplan,

1972 - Brad Paisley

1973 - Montel Vontavious Porter

1974 - Joaquin Phoenix

1974 - Dayanara Torres

1976 - Luka Peroš

1979 - Atıf Emir Benderlioğlu

1979 - Olcay Çetinkaya

1979 - Jawed Karim

1979 - Natina Reed

1980 - Milan Baroš

1980 - Christy Hemme

1980 - Agnes Obel

1980 - Alan Smith

1981 - Milan Baroš

1982 - Hironori Saruta

1982 - Matt Smith

1983 - Jarrett Jack

1984 - Obafemi Martins

1984 - Finn Wittrock

1986 - Bianca Gascoigne

1986 - Aki Toyosaki

1987 - Frank Ocean

1988 - Go Eun-ah

1988 - Devon Murraycu

1989 - Rahman Bilici

1989 - Camille Muffat,

1990 - Anny Robert

1991 - Lucy Bronze

1994 - Andrew Harrison

1995 - Glen Kamara

1995 - An Ye-seul

1996 - Jasmine Jessica Anthony

1997 - Taylor Fritz