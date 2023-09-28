28 Eylül hangi burç? 28 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 28.09.2023 - 09:19

Güncelleme: 28.09.2023 - 09:19

Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 28 Eylül'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 28 Eylül'de doğan biri hangi burç olur? 28 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 28 Eylül hangi burç oluyor? 28 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 28 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 28 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

28 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?

28 Eylül'de doğan biri Terazi burcu oluyor.

28 EYLÜL'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler

1919 - İsmail Erez



1924 - Lale Oraloğlu

1950 - Levent Kırca

1952 - Seyyal Taner

1953 - İbrahim Hasgür



1957 - Ayşegül Aldinç



1970 - Miraç Eronat

1971 - Cenk Durmazel

1981

Nihan Büyükağaç

Gül Gölge



1983 - İsmail Altunsaban

1986 - Engin Öztürk

1989 - Çağla Büyükakçay

1990 - Ekrem Engin



1991 - Furkan Alakmak

1992 - Gizem Başaran



1997 - Fatih Arda İpcioğlu



Bugün doğan yabancı ünlüler

MÖ 551 - Konfüçyüs

616 - Cavanşir

1681 - Johann Mattheson

1803 - Prosper Merimee

1819 - Aimé Millet

1823 - Alexandre Cabanel

1841 - Georges Clemenceau

1852 - Henri Moissan

1867 - Hiranuma Kiichiro

1887 - Avery Brundage

1905 - Max Schmeling

1924

Giuseppe Chiappella

Marcello Mastroianni

1930 - Immanuel Wallerstein

1932 - Víctor Jara

1933 - Miguel Berrocal

1934 - Brigitte Bardot

1935 - Heather Sears

1936 - Martin Bernheimer

1937 - Rod Roddy

1939 - Sven Hirdman

1947 - Şeyh Hasina Vecid

1950 - Christina Hoff Sommers

1952 - Sylvie Kristel

1954

George Lynch

Margot Wallström

1955 - Stéphane Dion

1960

Jennifer Rush

Stéphane Romatet

1962 - Harm van Veldhoven

1963 - Érik Comas

1964

Claudio Borghi

Paul Jewell

1966 - Maria Canals Barrera

1967 - Mira Sorvino

1968

Mika Häkkinen

Naomi Watts

1969 - Piper Kerman

1970 - Kimiko Date

1971 - Alan Wright

1972 - Dita Von Teese

1974 - Muhammed el-Cihani

1975 - Valérien Ismaël

1976 - Fedor Emelianenko

1977 - Young Jeezy

1978 - Nicole McKibbin

1979 - Bam Margera

1981

Willy Caballero

José Calderón

Jorge Guague

1982

Aleksandr Anyukov

Emeka Okafor

Anderson Varejão

1983 - Vincent Simon

1984

Melody Thornton

Mathieu Valbuena

1985

Nicolás Abot

Luke Chambers

1986

Andrés Guardado

Javi Poves

1987 - Hilary Duff

1988

Marin Cilic

Esmée Denters

1989 - Marcus Gross

1990 - İbrahim Galib

1991

Jang Hyun-soo

Yuto Ono

Mayra Dias

1993 - Stelios Kiçiu

1994

Onurcan Piri

Simon Hald Jensen

Akihisa Okada

Xavier Arreaga

Trevor Daniel

1996 - Junto Taguchi

1998 - Alessandro Covi

1999 - Alimardon Şukurov

2000 - Frankie Jonas