Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
28 Eylül hangi burç? 28 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 28 Eylül'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 28 Eylül'de doğan biri hangi burç olur? 28 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 28 Eylül'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 28 Eylül'de doğan biri hangi burç olur? 28 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 28 Eylül hangi burç oluyor? 28 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 28 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 28 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
28 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?
28 Eylül'de doğan biri Terazi burcu oluyor.
28 EYLÜL'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler
1919 - İsmail Erez
1924 - Lale Oraloğlu
1950 - Levent Kırca
1952 - Seyyal Taner
1953 - İbrahim Hasgür
1957 - Ayşegül Aldinç
1970 - Miraç Eronat
1971 - Cenk Durmazel
1981
Nihan Büyükağaç
Gül Gölge
1983 - İsmail Altunsaban
1986 - Engin Öztürk
1989 - Çağla Büyükakçay
1990 - Ekrem Engin
1991 - Furkan Alakmak
1992 - Gizem Başaran
1997 - Fatih Arda İpcioğlu
Bugün doğan yabancı ünlüler
MÖ 551 - Konfüçyüs
616 - Cavanşir
1681 - Johann Mattheson
1803 - Prosper Merimee
1819 - Aimé Millet
1823 - Alexandre Cabanel
1841 - Georges Clemenceau
1852 - Henri Moissan
1867 - Hiranuma Kiichiro
1887 - Avery Brundage
1905 - Max Schmeling
1924
Giuseppe Chiappella
Marcello Mastroianni
1930 - Immanuel Wallerstein
1932 - Víctor Jara
1933 - Miguel Berrocal
1934 - Brigitte Bardot
1935 - Heather Sears
1936 - Martin Bernheimer
1937 - Rod Roddy
1939 - Sven Hirdman
1947 - Şeyh Hasina Vecid
1950 - Christina Hoff Sommers
1952 - Sylvie Kristel
1954
George Lynch
Margot Wallström
1955 - Stéphane Dion
1960
Jennifer Rush
Stéphane Romatet
1962 - Harm van Veldhoven
1963 - Érik Comas
1964
Claudio Borghi
Paul Jewell
1966 - Maria Canals Barrera
1967 - Mira Sorvino
1968
Mika Häkkinen
Naomi Watts
1969 - Piper Kerman
1970 - Kimiko Date
1971 - Alan Wright
1972 - Dita Von Teese
1974 - Muhammed el-Cihani
1975 - Valérien Ismaël
1976 - Fedor Emelianenko
1977 - Young Jeezy
1978 - Nicole McKibbin
1979 - Bam Margera
1981
Willy Caballero
José Calderón
Jorge Guague
1982
Aleksandr Anyukov
Emeka Okafor
Anderson Varejão
1983 - Vincent Simon
1984
Melody Thornton
Mathieu Valbuena
1985
Nicolás Abot
Luke Chambers
1986
Andrés Guardado
Javi Poves
1987 - Hilary Duff
1988
Marin Cilic
Esmée Denters
1989 - Marcus Gross
1990 - İbrahim Galib
1991
Jang Hyun-soo
Yuto Ono
Mayra Dias
1993 - Stelios Kiçiu
1994
Onurcan Piri
Simon Hald Jensen
Akihisa Okada
Xavier Arreaga
Trevor Daniel
1996 - Junto Taguchi
1998 - Alessandro Covi
1999 - Alimardon Şukurov
2000 - Frankie Jonas
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