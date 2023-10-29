Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
29 Ekim hangi burç? 29 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 29 Ekim'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 29 Ekim'de doğan biri hangi burç olur? 29 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 29 Ekim hangi burç oluyor? 29 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 29 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 29 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
29 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?
29 Ekim'de doğan biri Akrep burcu oluyor.
29 EKİM'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1923 - Nazan İpşiroğlu
1926 - Necmettin Erbakan
1932 - Füruzan
1933 - Muzaffer İzgü
1937 - Ayla Algan
1938 - Sezen Cumhur Önal
1943 - Müjdat Gezen
1944 - Mehmet Haberal
1950 - Abdullah Gül
1960 - Mustafa Koç
1983 - Nurcan Taylan
1989 - Leyla Lydia Tuğutlu
1991 - Hüseyin Atalay
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1017 - III. Heinrich
1504 - Shin Saimdang
1562 - George Abbot
1875 - Rebeca Matte Bello
1875 - Marie
1879 - Franz von Papen
1880 - Abram İoffe
1891 - Fanny Brice
1897 - Joseph Goebbels
1897 - Billy Walker
1899 - Akim Tamiroff
1900 - Andrej Bagar
1910 - Alfred Jules Ayer
1918 - Diana Serra Cary
1920 - Baruj Benacerraf
1922 - Neal Hefti
1923 - Carl Djerassi
1925 - Robert Hardy
1929 - Yevgeni Primakov
1930 - Niki de Saint Phalle
1938 - Ralph Bakshi
1938 - Ellen Johnson-Sirleaf
1942 - Bob Ross
1947 - Richard Dreyfuss
1948 - Kate Jackson
1948 - Frans de Waal
1955 - Kevin DuBrow
1955 - Etsuko Shihomi
1957 - Dan Castellaneta
1959 - John Magufuli
1961 - Randy Jackson
1967 - Joely Fisher
1967 - Rufus Sewell
1968 - Johann Olav Koss
1970 - Phillip Cocu
1970 - Edwin van der Sar
1970 - Toby Smith
1971 - Aiste Smilgeviciute
1971 - Winona Ryder
1972 - Tracee Ellis Ross
1972 - Gabrielle Union
1973 - Robert Pirès
1973 - Mahsa Vahdet
1980 - Ben Foster
1981 - Yorgo Fotakis
1982 - Nicolas Gob
1983 - Malik Fathi
1983 - Jérémy Mathieu
1985 - Janet Montgomery
1986 - Italia Ricci
1987 - Jessica Dubé
1987 - Tove Lo
1988 - Florin Gardo?
1989 - Primoz Roglic
1990 - Vanessa Crone
1990 - Eric Saade
1991 - Simon Deli
1993 - India Eisley
1994 - Åke Ödmark
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