29 Ekim hangi burç? 29 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 29.10.2023 - 10:09

Güncelleme: 29.10.2023 - 10:09

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 29 Ekim hangi burç oluyor? 29 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 29 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 29 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

29 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?

29 Ekim'de doğan biri Akrep burcu oluyor.

29 EKİM'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1923 - Nazan İpşiroğlu



1926 - Necmettin Erbakan



1932 - Füruzan

1933 - Muzaffer İzgü

1937 - Ayla Algan

1938 - Sezen Cumhur Önal



1943 - Müjdat Gezen

1944 - Mehmet Haberal

1950 - Abdullah Gül



1960 - Mustafa Koç



1983 - Nurcan Taylan



1989 - Leyla Lydia Tuğutlu



1991 - Hüseyin Atalay



Bugün doğan yabancı ünlüler:

1017 - III. Heinrich

1504 - Shin Saimdang

1562 - George Abbot

1875 - Rebeca Matte Bello

1875 - Marie

1879 - Franz von Papen

1880 - Abram İoffe

1891 - Fanny Brice

1897 - Joseph Goebbels

1897 - Billy Walker

1899 - Akim Tamiroff

1900 - Andrej Bagar

1910 - Alfred Jules Ayer

1918 - Diana Serra Cary

1920 - Baruj Benacerraf

1922 - Neal Hefti

1923 - Carl Djerassi

1925 - Robert Hardy

1929 - Yevgeni Primakov

1930 - Niki de Saint Phalle

1938 - Ralph Bakshi

1938 - Ellen Johnson-Sirleaf

1942 - Bob Ross

1947 - Richard Dreyfuss

1948 - Kate Jackson

1948 - Frans de Waal

1955 - Kevin DuBrow

1955 - Etsuko Shihomi

1957 - Dan Castellaneta

1959 - John Magufuli

1961 - Randy Jackson

1967 - Joely Fisher

1967 - Rufus Sewell

1968 - Johann Olav Koss

1970 - Phillip Cocu

1970 - Edwin van der Sar

1970 - Toby Smith

1971 - Aiste Smilgeviciute

1971 - Winona Ryder

1972 - Tracee Ellis Ross

1972 - Gabrielle Union

1973 - Robert Pirès

1973 - Mahsa Vahdet

1980 - Ben Foster

1981 - Yorgo Fotakis

1982 - Nicolas Gob

1983 - Malik Fathi

1983 - Jérémy Mathieu

1985 - Janet Montgomery

1986 - Italia Ricci

1987 - Jessica Dubé

1987 - Tove Lo

1988 - Florin Gardo?

1989 - Primoz Roglic

1990 - Vanessa Crone

1990 - Eric Saade

1991 - Simon Deli

1993 - India Eisley

1994 - Åke Ödmark