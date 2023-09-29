29 Eylül hangi burç? 29 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 29.09.2023 - 09:39

Güncelleme: 29.09.2023 - 09:39

Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 29 Eylül'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 29 Eylül'de doğan biri hangi burç olur? 29 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 29 Eylül hangi burç oluyor? 29 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 29 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 29 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

29 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?

28 Eylül'de doğan biri Terazi burcu oluyor.

29 EYLÜL'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler

1804 - Sadık Paşa



1882 - Nuri Conker



1883 - Celal Sahir Erozan



1915 - Nihat Ertuğ



1916 - İsmet Kür

1924 - Şükrü Elekdağ



1936 - Bilal İnci

1950 - Şerif Benekçi

1971 - Sibel Tüzün

1973

Doğan Duru

Güneş Duru

1979

Orhan Ak

Berke Üzrek

1981 - Şahin Irmak



1982

Mert Öcal

Hakan Karacaoğlu

1983 - Kolera

1992 - Ali Dere



2009 - Beren Gökyıldız



Bugün doğan yabancı ünlüler

MÖ 106 - Gnaeus Pompeius Magnus

1509 - Miguel Servet

1518 - Tintoretto

1547 - Miguel de Cervantes

1571 - Caravaggio

1703 - François Boucher

1758 - Horatio Nelson

1761 - Michael Francis Egan

1786 - Guadalupe Victoria

1810 - Elizabeth Gaskell

1812 - Eudoxiu Hurmuzache

1815 - Andreas Achenbach

1864 - Miguel de Unamuno

1901 - Enrico Fermi

1904 - Greer Garson

1907 - Hans Martin Sutermeister

1912 - Michelangelo Antonioni

1913

Silvio Piola

Stanley Kramer

Trevor Howard

1916 - Peter Finch

1920 - Peter Dennis Mitchell

1921 - James Cross

1922 - Lizabeth Scott

1930 - Colin Dexter

1931

James Cronin

Anita Ekberg

1932

Robert Benton

Rainer Weiss

1933 - Samora Machel

1934 - Mihaly Csikszentmihalyi

1935 - Jerry Lee Lewis

1936

Silvio Berlusconi

1938 - Wim Kok

1939

Fikret Abdic

Rhodri Morgan

1942

Felice Gimondi

Ian McShane

Bill Nelson

1943

Wolfgang Overath

Lech Walesa

Muhammed Hatemi

1948 - Theo Jörgensmann

1949 - Yorgo Dalaras

1950

Christian Vigouroux

1951

Michelle Bachelet

Pier Luigi Bersani

1955 - Gwen Ifill

1956 - Sebastian Coe

1961 - Julia Gillard

1966 - Bujar Nishani

1968

Alex Skolnick

Kenan Vural

1969 - Erika Eleniak

1970

Yoshihiro Tajiri

Natasha Gregson Wagner

1971 - Anthony Bishop

1974 - Leandro Simion

1975 - Albert Celades

1976

Kelvin Davis

Andriy Şevçenko

1977 - Fumiyuki Kanda

1978 - Mun In-guk

1979 - Artika Sari Devi

1980 - Zachary Levi

1982 - Brigitta Bulgari

1983

Lucas Prisor

Yoon Seung-ah

1984 - Per Mertesacker

1985

Niklas Moisander

Dani Pedrosa

1986

Shinya Uehara

Jerome Jordan

1987

Anaïs Demoustier

İsrafil Yılmaz

1988

Kevin Durant

Andrea Rispoli

1989

Yevhen Konoplianka

Andrea Poli

1990

Gherorghe Grozav

Ken Hisatomi

1991 - Adem Ljajic

1993 - Lee Hong-bin

1994

Katarzyna Niewiadoma

Halsey

Andy Polo

Joseph Mensah

Simon Hald Jensen

1995 - Ayaka Yamashita

1996 - Marco Granados

1998 - Jordan Lotomba

1999 - Choi Ye-na