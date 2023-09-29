Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
29 Eylül hangi burç? 29 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 29 Eylül'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 29 Eylül'de doğan biri hangi burç olur? 29 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 29 Eylül'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 29 Eylül'de doğan biri hangi burç olur? 29 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 29 Eylül hangi burç oluyor? 29 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 29 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 29 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
29 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?
28 Eylül'de doğan biri Terazi burcu oluyor.
29 EYLÜL'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler
1804 - Sadık Paşa
1882 - Nuri Conker
1883 - Celal Sahir Erozan
1915 - Nihat Ertuğ
1916 - İsmet Kür
1924 - Şükrü Elekdağ
1936 - Bilal İnci
1950 - Şerif Benekçi
1971 - Sibel Tüzün
1973
Doğan Duru
Güneş Duru
1979
Orhan Ak
Berke Üzrek
1981 - Şahin Irmak
1982
Mert Öcal
Hakan Karacaoğlu
1983 - Kolera
1992 - Ali Dere
2009 - Beren Gökyıldız
Bugün doğan yabancı ünlüler
MÖ 106 - Gnaeus Pompeius Magnus
1509 - Miguel Servet
1518 - Tintoretto
1547 - Miguel de Cervantes
1571 - Caravaggio
1703 - François Boucher
1758 - Horatio Nelson
1761 - Michael Francis Egan
1786 - Guadalupe Victoria
1810 - Elizabeth Gaskell
1812 - Eudoxiu Hurmuzache
1815 - Andreas Achenbach
1864 - Miguel de Unamuno
1901 - Enrico Fermi
1904 - Greer Garson
1907 - Hans Martin Sutermeister
1912 - Michelangelo Antonioni
1913
Silvio Piola
Stanley Kramer
Trevor Howard
1916 - Peter Finch
1920 - Peter Dennis Mitchell
1921 - James Cross
1922 - Lizabeth Scott
1930 - Colin Dexter
1931
James Cronin
Anita Ekberg
1932
Robert Benton
Rainer Weiss
1933 - Samora Machel
1934 - Mihaly Csikszentmihalyi
1935 - Jerry Lee Lewis
1936
Silvio Berlusconi
1938 - Wim Kok
1939
Fikret Abdic
Rhodri Morgan
1942
Felice Gimondi
Ian McShane
Bill Nelson
1943
Wolfgang Overath
Lech Walesa
Muhammed Hatemi
1948 - Theo Jörgensmann
1949 - Yorgo Dalaras
1950
Christian Vigouroux
1951
Michelle Bachelet
Pier Luigi Bersani
1955 - Gwen Ifill
1956 - Sebastian Coe
1961 - Julia Gillard
1966 - Bujar Nishani
1968
Alex Skolnick
Kenan Vural
1969 - Erika Eleniak
1970
Yoshihiro Tajiri
Natasha Gregson Wagner
1971 - Anthony Bishop
1974 - Leandro Simion
1975 - Albert Celades
1976
Kelvin Davis
Andriy Şevçenko
1977 - Fumiyuki Kanda
1978 - Mun In-guk
1979 - Artika Sari Devi
1980 - Zachary Levi
1982 - Brigitta Bulgari
1983
Lucas Prisor
Yoon Seung-ah
1984 - Per Mertesacker
1985
Niklas Moisander
Dani Pedrosa
1986
Shinya Uehara
Jerome Jordan
1987
Anaïs Demoustier
İsrafil Yılmaz
1988
Kevin Durant
Andrea Rispoli
1989
Yevhen Konoplianka
Andrea Poli
1990
Gherorghe Grozav
Ken Hisatomi
1991 - Adem Ljajic
1993 - Lee Hong-bin
1994
Katarzyna Niewiadoma
Halsey
Andy Polo
Joseph Mensah
Simon Hald Jensen
1995 - Ayaka Yamashita
1996 - Marco Granados
1998 - Jordan Lotomba
1999 - Choi Ye-na
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