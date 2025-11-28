29 Kasım Cumartesi burç yorumları: Bugün sizi neler bekliyor?

Yıldızlarla ilgili önemli bir güne hoş geldiniz! Burç yorumları, sizin ve sevdiklerinizin gününüzü şekillendirecek olayları tahmin etmenize yardımcı olabilir. İşte, 29 Kasım Cumartesi burç yorumları...

29 KASIM CUMARTESİ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Sevgili koçlar, biraz iç dünyanıza çekilip bundan sonrası için ne istediğinize karar vermenizde yarar var. Savrulmak istemiyorsanız ayaklarınızın yere sağlam basması şart. Fazla uykuya ve alkole eğiliminiz artabilir. Gerçeklerden kaçmayın.

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Bugün kendinizi biraz hassas ve duygusal hissedebilirsiniz sevgili boğalar. Yeni başlangıçlar için uygun bir gündesiniz fakat duygusal kararlar almayın. Arkadaşlarınızla aranızdaki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak için uygun bir gün.

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

Hayatınızdaki belirsizliklere tahammülünüz kalmamış gibi hissediyor olabilirsiniz. Şunu bilin ki en zoru geride kaldı. Ne istediğinizi bilmeniz bundan sonraki süreç için belirleyici olacak. Gerginliğinizin sebebi dış etkenler değil. Kararlı olmalısınız.

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Bugün uzaktaki tanıdıklarınızdan haber alabilirsiniz sevgili yengeçler. Duygusallığınız üst seviyede. Biraz kafanızı dağıtmak için gezi planları yapabilir veya yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Sezgilerinizi dinlerseniz daha doğru adımlar atabileceksiniz.

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

Bugün sağlığınızla alakalı beklenmedik ve bu zamana kadar ihmal ettiğiniz konular gündeme gelebilir. Enerjinizin düşük olduğunu hissedebilirsiniz fakat bunun geçici olduğunu bilin. Gizli saklı ve şaibeli konulardan elinizden geldiğince uzak durmaya çalışın.

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

İş hayatınızla alakalı belirsizliklerin can sıkıcı olmaya başladığını hissediyorsunuz sevgili başaklar. Biraz daha sabretmeniz gereken zamanlar.. Olana razı geldiğinizde işlerinizin yoluna girmeye başladığını göreceksiniz.

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

İlişkilerde her zaman uyum sağlamaya çalışan taraf olmanız bir yerden sonra suiistimal edilmeye başlanmış olabilir. Kendinizden bu kadar taviz vermeyin. Kararlı ve net bir dille kendinizi ifade edin. Daha iyi hissedeceksiniz.

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Özel ilişkilerinizle alakalı veya varsa çocuklarınızla alakalı çözümsüz kalan sorunların üzerinde derinleşebileceğiniz ve çözüm bulabileceğiniz bir gündesiniz. Hislerinizi ikinci plana atmayın; bu aralar sezgisel gücünüz fazla ve rüyalarınız haberci olabilir.

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Taşınma ve yer değişikliği gibi konular bu aralar gündeminizde olabilir sevgili yaylar. En kötü karar kararsızlıktan iyidir. Bu kadar gerilmek yerine kötü de olsa bir karar verin. Kararlarınızın arkasında sağlam bir şekilde durun. Yolunuz açılacak.

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Bugün yakınlarınızla aranızdaki buzları eritebileceğiniz bir gün sevgili oğlaklar. Kalıcı ve sorumluluk getiren ilişkilerin temelleri atılabilir. Sorunlarınızı enine boyuna konuşmak ve şaffaf olmak uzun vadede size fayda sağlayacak.

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Bugün maddi anlamda yeni kararlar alma mecburiyetinde hissedebilirsiniz sevgili kovalar. Kafanız bu kadar bulanıkken biraz dikkatli olmalısınız. Radikal kararlar almadan önce olayları tarafsız bir gözle görebildiğinizden emin olun.

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Maddi anlamda yeni başlangıçlara adım atacağınız bir gün olabilir sevgili balıklar. Bazı kararsızlıklarınız ve çekinceleriniz olsa da küçük adımlarla başlamak gerisini getirecek. Korkmadan ilerleyin. Hayallerinizi hedefe dönüştürmenin tam zamanı..