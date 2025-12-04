Uğur Dündar, Sözcü'den ayrıldığını duyurdu: Yeni adresi belli oldu!

Gazeteci Uğur Dündar, Sözcü Gazetesi’nden ve Sözcü TV’den ayrıldığını duyurdu.

Dündar, söz konusu ayrılığı şu ifadelerle açıkladı:

“Sözcü Gazetesi’nde 2012 yılında yazmaya başladım. Hiç unutmuyorum, o dönemde yapılan başarılı bir reklam kampanyasıyla gazetenin tirajı 75 binden 125 bine yükselmişti. O zamanlar Sözcü TV yoktu.

Rüzgâr gibi geçen, güzel anılarla dolu bu 13 yılda binlerce yazım yayımlandı. Sonra da televizyon programlarım ekrana geldi. Hiçbirinin virgülüne dokunulmadan, tam bir editöryal bağımsızlık içinde ve gönül bağıyla geçen bu 13 yıl için Sayın Burak Akbay’a teşekkür ediyorum. Ayrıca gazete, televizyon ve internet sitesinin tüm değerli çalışan kardeşlerime de teşekkür borçluyum.”

"BANA HİÇ KİMSE 'GİT' DEMEDİ

Dündar, kurumla yollarını kendi kararıyla ayırdığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bana hiç kimse ‘git’ demedi ama ben bugün Sözcü Gazetesi ve Sözcü TV’den ayrılıyorum. Zor zamanlarımda hep yanımda olan dostlarıma, okurlarıma ve izleyicilerime sonsuz teşekkürler... Evet, yolun sonuna geldik. Hoşçakalın; sağlıkla, sevgiyle kalın.”

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

2012 yılından bu yana yazdığı Sözcü Gazetesi'nden ayrıldığını duyuran Uğur Dündar'ın yeni adresi belli oldu.

Yakın arkadaşı ve yazarımız Müjdat Gezen, Dündar'ın Halk TV ile anlaştığını yazdı. Gezen, bugünkü köşesinde "Benden duymuş olmayın ama Uğur, Halk TV ile anlaştı. Gazete Halk da yakında çıkıyor. Orada yükü daha ağır olacak" diye yazdı.

NE OLMUŞTU?

Sözcü TV geçen günlerde aralarında Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı’nın da olduğu 14 çalışanının işine son vermişti. Bu gelişmelerin ardından Yılmaz Özdil, Sözcü ve Korkusuz gazeteleri ile Sözcü TV'yi içeren Sözcü Medya Grubu'nun Başkanı oldu. İpek Özbey, Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni olarak görevlendirildi. Sözcü gazetesi köşe yazarı Güney Öztürk ise Sözcü TV Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.