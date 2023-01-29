29 Ocak hangi burç? 29 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 09:00

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 09:00

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.





* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)













* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)













* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)













* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 29 Ocak hangi burç oluyor? 29 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 29 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 29 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

29 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?

29 Ocak'ta doğan biri Kova burcu oluyor.

29 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1870 - Süleyman Nazif

1932 - Erdal Alantar

1968 - Hakan Meriçliler

1984 - Oğuzhan Uğur

1996 - Melis Alpacar

1996 - Orkan Çınar

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1866 - Romain Rolland

1888 - Wellington Koo

1926 - Abdus Salam

1970 - Heather Graham

1985 - Marc Gasol

1988 - Denys Boyko

1992 - Markel Brown

1993 - Kyary Pamyu Pamyu



