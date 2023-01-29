29 Ocak hangi burç? 29 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 29 Ocak'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 29 Ocak'ta doğan biri hangi burç olur? 29 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 29 Ocak hangi burç oluyor? 29 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 29 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 29 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
29 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?
29 Ocak'ta doğan biri Kova burcu oluyor.
29 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1870 - Süleyman Nazif
1932 - Erdal Alantar
1968 - Hakan Meriçliler
1984 - Oğuzhan Uğur
1996 - Melis Alpacar
1996 - Orkan Çınar
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1866 - Romain Rolland
1888 - Wellington Koo
1926 - Abdus Salam
1970 - Heather Graham
1985 - Marc Gasol
1988 - Denys Boyko
1992 - Markel Brown
1993 - Kyary Pamyu Pamyu
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