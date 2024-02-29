29 Şubat hangi burç? 29 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 29.02.2024 - 10:03

Güncelleme: 29.02.2024 - 10:03

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

*Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Balık (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 29 Şubat hangi burç oluyor? 29 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 29 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 29 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

29 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?

29 Şubat'ta doğan biri Balık burcu oluyor.

29 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1912 - Kamil Tolon

1940 - Nilüfer Aydan

1956 - Kadri Özçaldıran

1956 - Milos Jurkovic

1968 - Hülya Şen

1980 - Çağdaş Atan

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1468 - III. Paulus,

1792 - Gioacchino Rossini

1820 - Lewis A. Swift

1896 - William A. Wellman

1896 - Louis Fischer

1928 - Josh Ackland

1940 - I. Bartholomeos

1944 - Phyllis Frelich

1976 - Ja Rule

1988 - Fabiano Ribeiro de Freitas