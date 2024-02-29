Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
29 Şubat hangi burç? 29 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 29 Şubat'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 29 Şubat'ta doğan biri hangi burç olur? 29 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
*Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Balık (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 29 Şubat hangi burç oluyor? 29 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 29 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 29 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
29 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?
29 Şubat'ta doğan biri Balık burcu oluyor.
29 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1912 - Kamil Tolon
1940 - Nilüfer Aydan
1956 - Kadri Özçaldıran
1956 - Milos Jurkovic
1968 - Hülya Şen
1980 - Çağdaş Atan
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1468 - III. Paulus,
1792 - Gioacchino Rossini
1820 - Lewis A. Swift
1896 - William A. Wellman
1896 - Louis Fischer
1928 - Josh Ackland
1940 - I. Bartholomeos
1944 - Phyllis Frelich
1976 - Ja Rule
1988 - Fabiano Ribeiro de Freitas
En Çok Okunan Haberler
-
- Emeklilere 'seyyanen zam' yapılacak mı?
- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'u iptal
- CHP'li Fırat programı terk etti!
- Fark yüzde 7'nin üzerinde!
- ‘Bunu ilk kez açıklıyorum’
- Tolga Savacı'nın vasiyeti ortaya çıktı
- 'Kuduz köpeklerin sonunu herkes bilir..!'
- 'O isim görevden affını istedi'
- Sistemi çözdüler, 187 milyon TL kazandılar!
- 'Seçim yapmayalım o zaman'