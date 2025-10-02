3 Ekim hangi burç? 3 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 3 Ekim hangi burç oluyor? 3 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 3 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 3 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

3 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?

3 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.

TERAZİ BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

Terazi burcu, denge, adalet ve uyum arayışıyla bilinir. Zarif, sosyal ve uyumlu yapılarıyla dikkat çekerler. İnsan ilişkilerinde diplomatik tavırları sayesinde kolayca sevilen Teraziler, tartışmalarda arabulucu rolünü üstlenir. Estetik duyguları gelişmiş olan bu burç, sanata, güzelliğe ve şıklığa büyük önem verir. Kararsızlıklarıyla tanınsalar da adaletli tavırları onları özel kılar.

2 EKİM'DE DOĞAN ÜNLÜLER

Bugün doğan Türk ünlüler

Zeynep Casalini

Buket Uzuner

Tuvana Türkay

Bugün doğan yabancı ünlüler

Clive Owen

Alicia Vikander

Lena Heady