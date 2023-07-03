Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
3 Temmuz hangi burç? 3 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 3 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 3 Temmuz'da doğan biri hangi burç olur? 3 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 3 Temmuz hangi burç oluyor? 3 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 3 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 3 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
3 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?
3 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.
3 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1823 - Ahmed Vefik Paşa
1875 - Fehime Sultan
1928 - Orhan Günşiray
1940 - Oya Baydar
1962 - Abdulkadir Yüksel
1970 - Aşkın Nur Yengi
1976 - Hilal Cebeci
1993 - Kerem Demirbay
Bugün doğan yabancı ünlüler:
321 - I. Valentinianus
1423 - XI. Louis
1442 - Go-Tsuchimikado
1530 - Claude Fauchet
1534 - Myeongjong
1683 - Edward Young
1852 - Theodore Robinson
1854 - Leoš Janácek
1860 - Charlotte Perkins Gilman
1883 - Franz Kafka
1900 - Alessandro Blasetti
1904 - Lauri Virtanen
1906 - George Sanders
1926 - Pierre Drai
1927 - Ken Russell
1930 - Antonio Cubillo
1942 - Eddy Mitchell
1946 - Leszek Miller
1947 - Adrian Bird
1949 - Elizabeth Edwards
1951 - Jean-Claude Duvalier
1952 - Laura Branigan
1959 - Kader Arif
1962 - Hunter Tylo
1962 - Tom Cruise
1963 - Tracey Emin
1964 - Joanne Harris
1964 - Yeardley Smith
1968 - Ramush Haradinaj
1969 - Gedeon Burkhard
1969 - Shawnee Smith
1970 - Audra McDonald
1971 - Julian Assange
1971 - Benedict Wong
1973 - Jorge Andrés Boero
1973 - Patrick Wilson
1974 - Stephan Luca
1979 - Ludivine Sagnier
1980 - Olivia Munn
1980 - Roland Mark Schoeman
1984 - Leyla Aliyeva
1984 - Corey Sevier
1986 - Oscar Ustari
1986 - Oriol Riera Magem
1987 - Mariano Trípodi
1987 - Sebastian Vettel
1988 - Winston Wiremu Reid
1988 - James Troisi
1990 - Lucas Mendes
1991 - Anastasia Pavlyuchenkova
1994 - Ben Winchell
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