3 Temmuz hangi burç? 3 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 03.07.2023 - 10:56

Güncelleme: 03.07.2023 - 10:56

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 3 Temmuz hangi burç oluyor? 3 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 3 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 3 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

3 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?

3 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.

3 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:



1823 - Ahmed Vefik Paşa

1875 - Fehime Sultan

1928 - Orhan Günşiray

1940 - Oya Baydar

1962 - Abdulkadir Yüksel

1970 - Aşkın Nur Yengi

1976 - Hilal Cebeci

1993 - Kerem Demirbay





Bugün doğan yabancı ünlüler:

321 - I. Valentinianus

1423 - XI. Louis

1442 - Go-Tsuchimikado

1530 - Claude Fauchet

1534 - Myeongjong

1683 - Edward Young

1852 - Theodore Robinson

1854 - Leoš Janácek

1860 - Charlotte Perkins Gilman

1883 - Franz Kafka

1900 - Alessandro Blasetti

1904 - Lauri Virtanen

1906 - George Sanders

1926 - Pierre Drai

1927 - Ken Russell

1930 - Antonio Cubillo

1942 - Eddy Mitchell

1946 - Leszek Miller

1947 - Adrian Bird

1949 - Elizabeth Edwards

1951 - Jean-Claude Duvalier

1952 - Laura Branigan

1959 - Kader Arif

1962 - Hunter Tylo

1962 - Tom Cruise

1963 - Tracey Emin

1964 - Joanne Harris

1964 - Yeardley Smith

1968 - Ramush Haradinaj

1969 - Gedeon Burkhard

1969 - Shawnee Smith

1970 - Audra McDonald

1971 - Julian Assange

1971 - Benedict Wong

1973 - Jorge Andrés Boero

1973 - Patrick Wilson

1974 - Stephan Luca

1979 - Ludivine Sagnier

1980 - Olivia Munn

1980 - Roland Mark Schoeman

1984 - Leyla Aliyeva

1984 - Corey Sevier

1986 - Oscar Ustari

1986 - Oriol Riera Magem

1987 - Mariano Trípodi

1987 - Sebastian Vettel

1988 - Winston Wiremu Reid

1988 - James Troisi

1990 - Lucas Mendes

1991 - Anastasia Pavlyuchenkova

1994 - Ben Winchell



