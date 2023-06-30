Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
30 Haziran hangi burç? 30 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 30 Haziran'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 30 Haziran'da doğan biri hangi burç olur? 30 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 30 Haziran hangi burç oluyor? 30 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 30 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 30 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
30 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
30 Haziran'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.
30 HAZİRAN’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
1928 - Orhan Boran
1942 - Şener Kökkaya
1965 - Muhammet Uzuner
1966 - Alen Markaryan
1967 - Güler Duman
1973 - Devrim Saltoğlu
1973 - Levent Semerci
1973 - Şevket Çoruh
1974 - Orhan Baltacı
1982 - Aylin Kontente
1982 - Büşra Pekin
1983 - Ebru Polat
1985 - Cem Atan
1987 - Uraz Kaygılaroğlu
1989 - Candide Öztürk
1997 - Samed Karakoç
30 Haziran'da doğan yabancı ünlüler
1470 - VIII. Charles
1688 - Ebu'l Hasan Ali
1755 - Paul Barras
1789 - Horace Vernet
1801 - Frédéric Bastiat
1817 - Henry Elliot
1817 - Joseph Dalton Hooker
1893 - Walter Ulbricht
1899 - Madge Bellamy
1903 - Dhuru Alhdimiri
1906 - Anthony Mann
1911 - Czeslaw Milosz
1914 - Francisco da Costa Gomes
1917 - Susan Hayward
1917 - Lena Horne
1921 - Washington SyCip
1925 - İbrahim Amini
1926 - Paul Berg
1927 - Shirley Fry
1927 - Mario Lanfranchi
1928 - Celal Aliyev
1930 - Tony Lip
1933 - Tomislav Ivic
1933 - Orval Tessier
1936 - Assia Djebar
1936 - Dave Van Ronk
1938 - Allin Vlasenko
1941 - Otto Sander
1942 - Friedrich von Thun
1942 - Robert Ballard
1943 - Bernard Kessedjian
1951 - André Hazes
1954 - Pierre Charles
1954 - Serj Sarkisyan
1955 - Egils Levits
1956 - Volker Beck
1959 - Brendan Perry
1959 - Valeriy Sereda
1959 - Vincent D'Onofrio
1960 - Frank Masley
1963 - Olha Brizhina
1963 - Yngwie J. Malmsteen
1965 - Mitch Richmond
1966 - Mike Tyson
1968 - Phil Anselmo
1968 - Rafael Moreno Valle Rosa
1969 - Uta Rohländer
1970 - Antonio Chimenti
1973 - Arsen Hambardzumyan
1973 - Frank Rost
1975 - Ralf Schumacher
1975 - Rami Shaban
1977 - Tathiana Garbin
1980 - Nourdin Boukhari
1981 - Barbora Špotáková
1982 - Lizzy Caplan
1983 - Cheryl
1983 - Katarzyna Skowronska
1985 - Cody Rhodes
1985 - Michael Phelps
1985 - Trevor Ariza
1986 - Alicia Fox
1986 - Fredy Guarín
1990 - Dario Lezcano
1991 - Margaret
1994 - Gianni Rodríguez
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