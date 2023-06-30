30 Haziran hangi burç? 30 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 30.06.2023 - 11:11

Güncelleme: 30.06.2023 - 11:11

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 30 Haziran hangi burç oluyor? 30 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 30 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 30 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

30 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

30 Haziran'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.

30 HAZİRAN’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

1928 - Orhan Boran

1942 - Şener Kökkaya

1965 - Muhammet Uzuner

1966 - Alen Markaryan

1967 - Güler Duman

1973 - Devrim Saltoğlu

1973 - Levent Semerci

1973 - Şevket Çoruh

1974 - Orhan Baltacı

1982 - Aylin Kontente

1982 - Büşra Pekin

1983 - Ebru Polat

1985 - Cem Atan

1987 - Uraz Kaygılaroğlu

1989 - Candide Öztürk

1997 - Samed Karakoç

30 Haziran'da doğan yabancı ünlüler

1470 - VIII. Charles

1688 - Ebu'l Hasan Ali

1755 - Paul Barras

1789 - Horace Vernet

1801 - Frédéric Bastiat

1817 - Henry Elliot

1817 - Joseph Dalton Hooker

1893 - Walter Ulbricht

1899 - Madge Bellamy

1903 - Dhuru Alhdimiri

1906 - Anthony Mann

1911 - Czeslaw Milosz

1914 - Francisco da Costa Gomes

1917 - Susan Hayward

1917 - Lena Horne

1921 - Washington SyCip

1925 - İbrahim Amini

1926 - Paul Berg

1927 - Shirley Fry

1927 - Mario Lanfranchi

1928 - Celal Aliyev

1930 - Tony Lip

1933 - Tomislav Ivic

1933 - Orval Tessier

1936 - Assia Djebar

1936 - Dave Van Ronk

1938 - Allin Vlasenko

1941 - Otto Sander

1942 - Friedrich von Thun

1942 - Robert Ballard

1943 - Bernard Kessedjian

1951 - André Hazes

1954 - Pierre Charles

1954 - Serj Sarkisyan

1955 - Egils Levits

1956 - Volker Beck

1959 - Brendan Perry

1959 - Valeriy Sereda

1959 - Vincent D'Onofrio

1960 - Frank Masley

1963 - Olha Brizhina

1963 - Yngwie J. Malmsteen

1965 - Mitch Richmond

1966 - Mike Tyson

1968 - Phil Anselmo

1968 - Rafael Moreno Valle Rosa

1969 - Uta Rohländer

1970 - Antonio Chimenti

1973 - Arsen Hambardzumyan

1973 - Frank Rost

1975 - Ralf Schumacher

1975 - Rami Shaban

1977 - Tathiana Garbin

1980 - Nourdin Boukhari

1981 - Barbora Špotáková

1982 - Lizzy Caplan

1983 - Cheryl

1983 - Katarzyna Skowronska

1985 - Cody Rhodes

1985 - Michael Phelps

1985 - Trevor Ariza

1986 - Alicia Fox

1986 - Fredy Guarín

1990 - Dario Lezcano

1991 - Margaret

1994 - Gianni Rodríguez



