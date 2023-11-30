Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
30 Kasım hangi burç? 30 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 30 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 30 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 30 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 30 Kasım hangi burç oluyor? 30 Kasım'ta doğan kişi hangi burç olur? 30 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 30 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
30 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
30 Kasım'da doğan biri Yay burcu oluyor.
30 KASIM’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1929 - Doğan Babacan
1949 - Perran Kutman
1976 - Murat Cemcir
1980 - Cem Adrian
1983 - Engin Apaydın
Bugün doğan yabancı ünlüler:
538 - Gregorius
1427 - IV. Kazimierz Jagiellon
1466 - Andre Dorya
1508 - Andrea Palladio
1667 - Jonathan Swift
1670 - John Toland
1699 - VI. Christian
1719 - Prensesi Augusta
1756 - Ernst Chladni
1817 - Theodor Mommsen
1825 - William-Adolphe Bouguereau
1835 - Mark Twain
1858 - Jagadish Chandra Bose
1869 - Gustaf Dalén
1874
Winston Churchill
Lucy Maud Montgomery
1880 - Adam Czerniaków
1889 - Edgar Douglas Adrian
1896 - Ruth Gordon
1907 - Jacques Barzun
1915 - Henry Taube
1918 - Efrem Zimbalist, Jr.
1920 - Virginia Mayo
1923 - Cho Namchul
1925 - Maryon Pittman Allen
1925 - William H. Gates Sr.
1926 - Teresa Gisbert Carbonell
1926 - Richard Crenna
1927 - Robert Guillaume
1929 - Dick Clark
1935 - Woody Allen
1936 - Abbie Hoffman
1937 - Dragoslav Šekularac
1937 - Eduard Artemyev
1937 - Ridley Scott
1943 - Terrence Malick
1944 - George Graham
1945 - Roger Glover
1947 - Sergio Badilla Castillo
1947 - David Mamet
1952 - Mandy Patinkin
1954 - Roger Glover
1955 - Billy Idol
1958 - Stacey Q
1960 - Gary Lineker
1965 - Aldair
1965 - Fumihito
1965 - Ben Stiller
1966 - Mika Salo
1968 - Laurent Jalabert
1969 - Marc Forster
1969 - Amy Ryan
1972 - Christophe Beck
1973 - Jason Reso
1973 - John Moyer
1975 - Mihrdad Minavend
1975 - Adnan Gušo
1975 - Mindy McCready
1975 - Omar Milanetto
1977 - Steven Aoki
1977 - Olivier Schoenfelder
1978 - Tomáš Cigánek
1978 - Clay Aiken
1979 - Andres Nocioni
1982 - Elisha Cuthbert
1983 - Guillaume Gouix
1984 - Nigel de Jong
1984 - Alan Hutton
1984 - Olga Rıpakova
1984 - Francisco Sandaza
1985 - Kaley Cuoco
1985 - Chrissy Teigen
1986 - Jordan Farmar
1987 - Naomi Knight
1988 - Phillip Hughes
1989 - Vladimír Weiss
1990 - Magnus Carlsen
1995 - Denis Myšák
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