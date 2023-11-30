30 Kasım hangi burç? 30 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 30.11.2023 - 09:47

Güncelleme: 30.11.2023 - 09:47

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 30 Kasım hangi burç oluyor? 30 Kasım'ta doğan kişi hangi burç olur? 30 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 30 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

30 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

30 Kasım'da doğan biri Yay burcu oluyor.

30 KASIM’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1929 - Doğan Babacan



1949 - Perran Kutman



1976 - Murat Cemcir



1980 - Cem Adrian



1983 - Engin Apaydın



Bugün doğan yabancı ünlüler:

538 - Gregorius

1427 - IV. Kazimierz Jagiellon

1466 - Andre Dorya

1508 - Andrea Palladio

1667 - Jonathan Swift

1670 - John Toland

1699 - VI. Christian

1719 - Prensesi Augusta

1756 - Ernst Chladni

1817 - Theodor Mommsen

1825 - William-Adolphe Bouguereau

1835 - Mark Twain

1858 - Jagadish Chandra Bose

1869 - Gustaf Dalén

1874

Winston Churchill

Lucy Maud Montgomery

1880 - Adam Czerniaków

1889 - Edgar Douglas Adrian

1896 - Ruth Gordon

1907 - Jacques Barzun

1915 - Henry Taube

1918 - Efrem Zimbalist, Jr.

1920 - Virginia Mayo

1923 - Cho Namchul

1925 - Maryon Pittman Allen

1925 - William H. Gates Sr.

1926 - Teresa Gisbert Carbonell

1926 - Richard Crenna

1927 - Robert Guillaume

1929 - Dick Clark

1935 - Woody Allen

1936 - Abbie Hoffman

1937 - Dragoslav Šekularac

1937 - Eduard Artemyev

1937 - Ridley Scott

1943 - Terrence Malick

1944 - George Graham

1945 - Roger Glover

1947 - Sergio Badilla Castillo

1947 - David Mamet

1952 - Mandy Patinkin

1954 - Roger Glover

1955 - Billy Idol

1958 - Stacey Q

1960 - Gary Lineker

1965 - Aldair

1965 - Fumihito

1965 - Ben Stiller

1966 - Mika Salo

1968 - Laurent Jalabert

1969 - Marc Forster

1969 - Amy Ryan

1972 - Christophe Beck

1973 - Jason Reso

1973 - John Moyer

1975 - Mihrdad Minavend

1975 - Adnan Gušo

1975 - Mindy McCready

1975 - Omar Milanetto

1977 - Steven Aoki

1977 - Olivier Schoenfelder

1978 - Tomáš Cigánek

1978 - Clay Aiken

1979 - Andres Nocioni

1982 - Elisha Cuthbert

1983 - Guillaume Gouix

1984 - Nigel de Jong

1984 - Alan Hutton

1984 - Olga Rıpakova

1984 - Francisco Sandaza

1985 - Kaley Cuoco

1985 - Chrissy Teigen

1986 - Jordan Farmar

1987 - Naomi Knight

1988 - Phillip Hughes

1989 - Vladimír Weiss

1990 - Magnus Carlsen

1995 - Denis Myšák