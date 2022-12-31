31 Aralık hangi burç? 31 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?

31 Aralık 2022 Cumartesi, 13:37

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 31 Aralık hangi burç oluyor? 31 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 31 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 31 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

31 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?

31 Aralık'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.

31 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1861 - Necip Asım Yazıksız

1929 - Yaşar Güvenir

1950 - Edip Akbayram

1981 - Berkay Şahin

1932 - Muhterem Nur

1944 - Yıldız Kültür

1946 - Hikmet Karagöz

1938 - Berkant Akgürgen

1940 - Birsen Menekşeli

1954 - Muhsin Yazıcıoğlu

1971 - Ömer Özkan

1972 - Açelya Akkoyun

1976 - Ceza

1981 - Deniz Çakır

Bugün doğan yabancı ünlüler:

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1668 - Herman Boerhaave

1720 - Charles Edward Stuart

1738 - Charles Cornwallis

1741 - Parmalı Isabella Maria

1763 - Pierre-Charles Villeneuve

1805 - Marie d'Agoult

1808 - Henry Fitz

1838 - Émile Loubet

1851 - Henry Carter Adams

1864 - Robert Grant Aitken

1868 - Charles Wallace Richmond

1869 - Henri Matisse

1880 - George Marshall

1880 - Zenón Díaz

1881 - Max Pechstein

1890 - Walther Krause

1896 - Israel Rokah

1898 - István Dobi

1901 - Karl-August Fagerholm

1902 - Paul Anxionnaz

1905 - Guy Mollet

1905 - Yusuf Memmedaliyev

1908 - Simon Wiesenthal

1917 - Suzy Delair

1921 - Maurice Yaméogo

1921 - Gilbert Stork

1929 - Mies Bouwman

1929 - Doug Anthony

1931 - Bob Shaw

1931 - Michel Bernard

1940 - Feramerz Zelli

1941 - Sarah Miles

1941 - Sir Alex Ferguson

1941 - Johnny Leez

1941 - Somen Mitra,

1943 - Ben Kingsley

1943 - Yawovi Agboyibo

1944 - Iêda Maria Vargas

1945 - Leonard Adleman

1945 - Ted Monette

1946 - Lyudmila Pahomova

1946 - Roy Porter

1947 - Tim Matheson

1948 - Donna Summer

1948 - Sandy Jardine

1950 - Nasır Çeşm Azer

1951 - Tom Hamilton

1951 - Andranik İskenderiyan

1951 - Eldar Kuliev

1952 - Elizabeth Norment

1954 - Alex Salmond

1955 - Göran Söllscher

1956 - Muhammed Veled Gazvani

1958 - Bebe Neuwirth

1958 - Peter Hultqvist

1959 - Val Kilmer

1959 - Baron Waqa

1960 - Steve Bruce

1965 - Gong Li,

1965 - Nicholas Sparks

1966 - Hiromi Goto

1968 - Junot Díaz

1969 - Tara Radcliffe

1970 - Fazilatunnesa Bappy

1977 - PSY

1977 - Donald Trump Jr.

1994 - Ed-Dukali es-Sayd