31 Aralık hangi burç? 31 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 31 Aralık'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 31 Aralık'ta doğan biri hangi burç olur? 31 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 31 Aralık hangi burç oluyor? 31 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 31 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 31 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
31 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?
31 Aralık'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.
31 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1861 - Necip Asım Yazıksız
1929 - Yaşar Güvenir
1950 - Edip Akbayram
1981 - Berkay Şahin
1932 - Muhterem Nur
1944 - Yıldız Kültür
1946 - Hikmet Karagöz
1938 - Berkant Akgürgen
1940 - Birsen Menekşeli
1954 - Muhsin Yazıcıoğlu
1971 - Ömer Özkan
1972 - Açelya Akkoyun
1976 - Ceza
1981 - Deniz Çakır
Bugün doğan yabancı ünlüler:
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1668 - Herman Boerhaave
1720 - Charles Edward Stuart
1738 - Charles Cornwallis
1741 - Parmalı Isabella Maria
1763 - Pierre-Charles Villeneuve
1805 - Marie d'Agoult
1808 - Henry Fitz
1838 - Émile Loubet
1851 - Henry Carter Adams
1864 - Robert Grant Aitken
1868 - Charles Wallace Richmond
1869 - Henri Matisse
1880 - George Marshall
1880 - Zenón Díaz
1881 - Max Pechstein
1890 - Walther Krause
1896 - Israel Rokah
1898 - István Dobi
1901 - Karl-August Fagerholm
1902 - Paul Anxionnaz
1905 - Guy Mollet
1905 - Yusuf Memmedaliyev
1908 - Simon Wiesenthal
1917 - Suzy Delair
1921 - Maurice Yaméogo
1921 - Gilbert Stork
1929 - Mies Bouwman
1929 - Doug Anthony
1931 - Bob Shaw
1931 - Michel Bernard
1940 - Feramerz Zelli
1941 - Sarah Miles
1941 - Sir Alex Ferguson
1941 - Johnny Leez
1941 - Somen Mitra,
1943 - Ben Kingsley
1943 - Yawovi Agboyibo
1944 - Iêda Maria Vargas
1945 - Leonard Adleman
1945 - Ted Monette
1946 - Lyudmila Pahomova
1946 - Roy Porter
1947 - Tim Matheson
1948 - Donna Summer
1948 - Sandy Jardine
1950 - Nasır Çeşm Azer
1951 - Tom Hamilton
1951 - Andranik İskenderiyan
1951 - Eldar Kuliev
1952 - Elizabeth Norment
1954 - Alex Salmond
1955 - Göran Söllscher
1956 - Muhammed Veled Gazvani
1958 - Bebe Neuwirth
1958 - Peter Hultqvist
1959 - Val Kilmer
1959 - Baron Waqa
1960 - Steve Bruce
1965 - Gong Li,
1965 - Nicholas Sparks
1966 - Hiromi Goto
1968 - Junot Díaz
1969 - Tara Radcliffe
1970 - Fazilatunnesa Bappy
1977 - PSY
1977 - Donald Trump Jr.
1994 - Ed-Dukali es-Sayd
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