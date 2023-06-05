Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
5 Haziran hangi burç? 5 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 5 Haziran'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 5 Haziran'da doğan biri hangi burç olur? 5 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 5 Haziran hangi burç oluyor? 5 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 5 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 5 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
5 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
5 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.
5 HAZİRAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler
1932 - Yekta Güngör Özden
1941 - Ergün Aybars
1946 - Coşkun Göğen
1954 - Haluk Bilginer
1956 - Enis Berberoğlu
1960 - Kerem Alışık
1966 - Aydoğan Aydın
1968 - Şebnem Sönmez
1969 - Çiçek Dilligil
1981 - Serhat Akın
1984 - Yusuf Güney
1989 - Yiğit Gökoğlan
1993 - Erdal Akdarı
Bugün doğan yabancı ünlüler
1656 - Joseph Pitton de Tournefort
1799 - Aleksey Lvov
1819 - John Couch Adams
1830 - Karmin Crocco
1878 - Panço Villa
1883 - John Maynard Keynes
1898 - Federico Garcia Lorca
1900 - Dennis Gabor
1928 - Tony Richardson
1932 - Christy Brown
1933 - William Kahan
1939 - Joe Clark
1941 - Martha Argerich
1944 - Whitfield Diffie
1946 - Stefania Sandrelli
1947 - Laurie Anderson
1949 - Ken Follett
1952 - Nicko McBrain
1954 - Nancy Stafford
1956 - Merzie Ibragimovna Khalitova
1958 - Ahmed Abdallah Mohamed Sambi
1960 - Leslie Hendrix
1962 - Astrid
1964 - Rick Riordan
1967 - Ron Livingston
1970 - Koji Noguchi
1971 - Mark Wahlberg
1971 - Susan Lynch
1978 - Fernando Meira
1978 - Nick Kroll
1979 - David Bisbal
1979 - Pete Wentz
1982 - Achille Emana
1982 - Zvjezdan Misimovic
1984 - Stephen Nagbe Mennoh
1985 - Jeremy Abbott
1986 - Bárbara de Regil
1986 - Károly Sándor Pallai
1987 - Marcus Thornton
1988 - Austin Daye
1989 - Ed Davis
1989 - Gilberto Oliveira Souza Júnior
1989 - Khaleem Hyland
1989 - Léo Schwechlen
1990 - Ben Rienstra
1990 - DJ Mustard
1990 - Junior Hoilett
1990 - Masato Kudo
1990 - Matthias Ostrzolek
1990 - Polina Rahimova
1990 - Sekou Olise
1991 - Lisa Schmidla
1991 - Martin Braithwaite
1992 - Emily Seebohm
1992 - Joazhiño Arroe
1992 - Yago Pikachu
1993 - Cándido Ramírez
1993 - Maria Thorisdottir
1994 - Anna Neplyakh
1995 - Troye Sivan
1996 - Marcão
1997 - Henry Onyekuru
1997 - Kieran Tierney
1998 - Fabian Benko
1998 - Yuliya Lipnitskaia
2000 - Pierre Kalulu
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP’ye operasyon mu geliyor?
- Özgür Demirtaş'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı
- 3 kritik koltuk boş kaldı!
- Sinan Oğan'dan dikkat çeken 'Mehmet Şimşek' paylaşımı
- 'Amerika ile Erdoğan anlaştı...'
- Eski İçişleri Bakanı yaşamını yitirdi
- Emine Erdoğan'ın korumasını sinirlendiren anlar
- Enflasyonda 'sıfırlanma ayarı'
- Demet Akalın'dan yeni bakana dikkat çeken yorum
- Yeni anayasa açıklamalarına CHP'den ilk yanıt