5 Haziran hangi burç? 5 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 05.06.2023 - 12:10

Güncelleme: 05.06.2023 - 12:10

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 5 Haziran hangi burç oluyor? 5 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 5 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 5 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

5 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

5 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.

5 HAZİRAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler

1932 - Yekta Güngör Özden

1941 - Ergün Aybars

1946 - Coşkun Göğen

1954 - Haluk Bilginer

1956 - Enis Berberoğlu

1960 - Kerem Alışık

1966 - Aydoğan Aydın

1968 - Şebnem Sönmez

1969 - Çiçek Dilligil

1981 - Serhat Akın

1984 - Yusuf Güney

1989 - Yiğit Gökoğlan

1993 - Erdal Akdarı

Bugün doğan yabancı ünlüler

1656 - Joseph Pitton de Tournefort

1799 - Aleksey Lvov

1819 - John Couch Adams

1830 - Karmin Crocco

1878 - Panço Villa

1883 - John Maynard Keynes

1898 - Federico Garcia Lorca

1900 - Dennis Gabor

1928 - Tony Richardson

1932 - Christy Brown

1933 - William Kahan

1939 - Joe Clark

1941 - Martha Argerich

1944 - Whitfield Diffie

1946 - Stefania Sandrelli

1947 - Laurie Anderson

1949 - Ken Follett

1952 - Nicko McBrain

1954 - Nancy Stafford

1956 - Merzie Ibragimovna Khalitova

1958 - Ahmed Abdallah Mohamed Sambi

1960 - Leslie Hendrix

1962 - Astrid

1964 - Rick Riordan

1967 - Ron Livingston

1970 - Koji Noguchi

1971 - Mark Wahlberg

1971 - Susan Lynch

1978 - Fernando Meira

1978 - Nick Kroll

1979 - David Bisbal

1979 - Pete Wentz

1982 - Achille Emana

1982 - Zvjezdan Misimovic

1984 - Stephen Nagbe Mennoh

1985 - Jeremy Abbott

1986 - Bárbara de Regil

1986 - Károly Sándor Pallai

1987 - Marcus Thornton

1988 - Austin Daye

1989 - Ed Davis

1989 - Gilberto Oliveira Souza Júnior

1989 - Khaleem Hyland

1989 - Léo Schwechlen

1990 - Ben Rienstra

1990 - DJ Mustard

1990 - Junior Hoilett

1990 - Masato Kudo

1990 - Matthias Ostrzolek

1990 - Polina Rahimova

1990 - Sekou Olise

1991 - Lisa Schmidla

1991 - Martin Braithwaite

1992 - Emily Seebohm

1992 - Joazhiño Arroe

1992 - Yago Pikachu

1993 - Cándido Ramírez

1993 - Maria Thorisdottir

1994 - Anna Neplyakh

1995 - Troye Sivan

1996 - Marcão

1997 - Henry Onyekuru

1997 - Kieran Tierney

1998 - Fabian Benko

1998 - Yuliya Lipnitskaia

2000 - Pierre Kalulu



