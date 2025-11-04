5 Kasım Boğa dolunayından olumlu etkilenecek 5 burç: Kunduz dolunayı bu burçlara şans, huzur ve bereket getiriyor...

Kasım ayının en güçlü gökyüzü olayı olan Boğa Dolunayı, 5 Kasım 2025 saat 16.19’da Boğa burcunun 13 derecesinde gerçekleşecek. Bu Dolunay, Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olmasından dolayı “Süper Dolunay” olarak da adlandırılıyor. Peki, kunduz dolunayı hangi burçlara şans, huzur ve bereket getiriyor? İşte, 5 Kasım Boğa dolunayından olumlu etkilenecek 5 burç...

1. BOĞA BURCU

Bu Dolunay’ın baş kahramanı sensin! Uzun süredir uğraş verdiğin konularda somut sonuçlar alabilir, maddi açıdan rahatlama yaşayabilirsin. Kendini güvende hissettiğin bir döneme giriyorsun. Özellikle iş ve kariyer alanında güzel fırsatlar seni bekliyor.

2. BAŞAK BURCU

Boğa Dolunayı, senin için istikrar ve başarı anlamına geliyor. Planladığın projelerde ilerleme sağlayabilir, iş hayatında takdir görebilirsin. Duygusal yaşamda da huzur dolu bir dönem seni karşılayabilir. İç sesini dinle, çünkü evren seninle aynı frekansta!

3. OĞLAK BURCU

Toprak grubunun bir diğer temsilcisi olarak Dolunay enerjisinden güçlü şekilde etkileniyorsun. Uzun vadeli hedeflerin konusunda önemli farkındalıklar yaşayabilirsin. Emeklerinin karşılığını alma zamanı geldi! Aşk hayatında ise istikrar ve güven ön plana çıkıyor.

4. YENGEÇ BURCU

Boğa Dolunayı senin için ilişkilerde denge ve sosyal çevrede güçlenme anlamına geliyor. Sevdiklerinden duygusal destek alabilir, iç huzurunu yeniden bulabilirsin. Finansal anlamda da beklenmedik kazançlar seni şaşırtabilir.

5. BALIK BURCU

Bu Dolunay senin için yaratıcılık ve sezgilerin güçlenmesi anlamına geliyor. Yeni fikirler, ilham dolu adımlar ve içsel dönüşüm zamanı! Aşk ve dostluk ilişkilerinde samimiyet artarken, kariyerinde sürpriz bir gelişme seni sevindirebilir.