5 Şubat hangi burç? 5 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 09:57

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 17:04

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 5 Şubat hangi burç oluyor? 5 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 5 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 5 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

5 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?

5 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.

5 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1872 - Selma Rıza Feraceli

1889 - Recep Peker

1907 - Eren Eyüboğlu

1917 - Kerime Nadir

1940 - Özay Gönlüm

1945 - Jale Parla

1950 - Nihat Nikerel

1951 - Yaşar Nuri Öztürk

1956 - Sevda Karaca

1957 - Mustafa Elitaş

1958 - Orhan Alkaya

1961 - Hakan Peker

1966 - Soner Arıca

1974 - Deniz Yılmaz

1976 - Altan Aksoy

1981 - Ahu Sungur

1985 - Cihan Özdemir

1987 - Özge Gürel

2003 - Sümeyye Boyacı

Bugün doğan yabancı ünlüler:

976 - Sanjo

1723 - John Witherspoon

1918 - Kara Karayev

1932 - Cesare Maldini

1948 - Giovanni Di Clemente

1951 - Robin Sachs

1952 - Daniel Balavoine

1962 - Jennifer Jason Leigh

1963 - Ha Seung-Moo

1964 - Duff McKagan

1964 - Laura Linney

1965 - Quique Sánchez Flores

1965 - Gheorghe Hagi

1966 - José María Olazábal

1969 - Bobby Brown

1969 - Michael Sheen

1972 - Mary

1973 - Judith Katrijntje "Trijntje" Oosterhuis

1981 - Mia Hansen-Løve

1982 - Marco Di Meco

1984 - Erika

1984 - Carlos Tevez

1985 - Cristiano Ronaldo

1986 - Manuel Fernandes

1987 - Darren Criss

1992 - Neymar-

1995 - Adnan Januzaj

2002 - Davis Cleveland

2009 - Abhimanyu Mishra