5 Şubat hangi burç? 5 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 5 Şubat'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 5 Şubat'ta doğan biri hangi burç olur? 5 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 5 Şubat hangi burç oluyor? 5 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 5 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 5 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
5 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?
5 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.
5 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1872 - Selma Rıza Feraceli
1889 - Recep Peker
1907 - Eren Eyüboğlu
1917 - Kerime Nadir
1940 - Özay Gönlüm
1945 - Jale Parla
1950 - Nihat Nikerel
1951 - Yaşar Nuri Öztürk
1956 - Sevda Karaca
1957 - Mustafa Elitaş
1958 - Orhan Alkaya
1961 - Hakan Peker
1966 - Soner Arıca
1974 - Deniz Yılmaz
1976 - Altan Aksoy
1981 - Ahu Sungur
1985 - Cihan Özdemir
1987 - Özge Gürel
2003 - Sümeyye Boyacı
Bugün doğan yabancı ünlüler:
976 - Sanjo
1723 - John Witherspoon
1918 - Kara Karayev
1932 - Cesare Maldini
1948 - Giovanni Di Clemente
1951 - Robin Sachs
1952 - Daniel Balavoine
1962 - Jennifer Jason Leigh
1963 - Ha Seung-Moo
1964 - Duff McKagan
1964 - Laura Linney
1965 - Quique Sánchez Flores
1965 - Gheorghe Hagi
1966 - José María Olazábal
1969 - Bobby Brown
1969 - Michael Sheen
1972 - Mary
1973 - Judith Katrijntje "Trijntje" Oosterhuis
1981 - Mia Hansen-Løve
1982 - Marco Di Meco
1984 - Erika
1984 - Carlos Tevez
1985 - Cristiano Ronaldo
1986 - Manuel Fernandes
1987 - Darren Criss
1992 - Neymar-
1995 - Adnan Januzaj
2002 - Davis Cleveland
2009 - Abhimanyu Mishra
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