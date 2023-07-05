5 Temmuz hangi burç? 5 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 05.07.2023 - 09:29

Güncelleme: 05.07.2023 - 09:29

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 5 Temmuz hangi burç oluyor? 5 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 5 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 5 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

5 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?

5 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.

5 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1925 - Natuk Baytan

1957 - Cem Toker

1965 - Reha Özcan

1976 - Çiğdem Can Rasna

1978 - İsmail YK

1979 - Barış Çakmak

1980 - Tanem Sivar

1982 - Tuba Büyüküstün

1987 - İlkin Tüfekçi

1994 - Şeyma Ercan

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1832 - Pavel Çistyakov

1857 - Clara Zetkin

1872 - Édouard Herriot

1879 - Dwight F. Davis

1885 - André Lhote

1886 - Willem Drees

1889 - Jean Cocteau

1891 - John Howard Northrop

1904 - Ernst Mayr

1925 - Jean Raspail

1928 - Pierre Mauroy

1929 - Katherine Helmond

1936 - Shirley Knight

1940 - Chuck Close

1946 - Gerard 't Hooft

1955 - Peter McNamara

1957 - Doug Wilson

1960 - Pruitt Taylor Vince

1963 - Edie Falco

1964 - Piotr Nowak

1965 - Kathryn Erbe

1966 - Gianfranco Zola

1967 - Mustafa el-Kazımi

1967 - Steffen Wink

1968 - Michael Stuhlbarg

1968 - Susan Wojcicki

1975 - Hernan Crespo

1977 - Nicolas Kiefer

1977 - Royce da 5'9"

1979 - Amelie Mauresmo

1981 - Ryan Hansen

1982 - Alberto Gilardino

1986 - Eşkan Dijage

1986 - Piermario Morosini

1989 - Sean O'Pry

1992 - Alberto Moreno