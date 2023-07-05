Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
5 Temmuz hangi burç? 5 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 5 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 5 Temmuz'da doğan biri hangi burç olur? 5 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 5 Temmuz hangi burç oluyor? 5 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 5 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 5 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
5 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?
5 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.
5 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1925 - Natuk Baytan
1957 - Cem Toker
1965 - Reha Özcan
1976 - Çiğdem Can Rasna
1978 - İsmail YK
1979 - Barış Çakmak
1980 - Tanem Sivar
1982 - Tuba Büyüküstün
1987 - İlkin Tüfekçi
1994 - Şeyma Ercan
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1832 - Pavel Çistyakov
1857 - Clara Zetkin
1872 - Édouard Herriot
1879 - Dwight F. Davis
1885 - André Lhote
1886 - Willem Drees
1889 - Jean Cocteau
1891 - John Howard Northrop
1904 - Ernst Mayr
1925 - Jean Raspail
1928 - Pierre Mauroy
1929 - Katherine Helmond
1936 - Shirley Knight
1940 - Chuck Close
1946 - Gerard 't Hooft
1955 - Peter McNamara
1957 - Doug Wilson
1960 - Pruitt Taylor Vince
1963 - Edie Falco
1964 - Piotr Nowak
1965 - Kathryn Erbe
1966 - Gianfranco Zola
1967 - Mustafa el-Kazımi
1967 - Steffen Wink
1968 - Michael Stuhlbarg
1968 - Susan Wojcicki
1975 - Hernan Crespo
1977 - Nicolas Kiefer
1977 - Royce da 5'9"
1979 - Amelie Mauresmo
1981 - Ryan Hansen
1982 - Alberto Gilardino
1986 - Eşkan Dijage
1986 - Piermario Morosini
1989 - Sean O'Pry
1992 - Alberto Moreno
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