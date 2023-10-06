Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
6 Ekim hangi burç? 6 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 6 Ekim'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 6 Ekim'de doğan biri hangi burç olur? 6 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir. Peki, 6 Ekim hangi burç oluyor? 6 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 6 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 6 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
6 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?
6 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.
6 EKİM'DE DOĞANLAR ÜNLÜLER
1274 - Zehebî
1289 - III. Wenceslaus
1552 - Matteo Ricci
1752 - Jeanne-Louise-Henriette Campan
1773 - Louis-Philippe
1820 - Jenny Lind
1831 - Richard Dedekind
1846 - George Westinghouse
1847 - Adolf von Hildebrand
1882 - Karol Szymanowski
1887 - Le Corbusier
1888 - Roland Garros
1901 - Eveline du Bois-Reymond Marcus
1903 - Ernest Walton
1906 - Janet Gaynor
1908 - Carole Lombard
1908 - Sergey Lvoviç Sobolev
1914 - Thor Heyerdahl
1919 - Siad Barre
1923 - Selahattin İçli
1923 - Yaşar Kemal
1928 - Barbara Werle
1930 - Hafız Esad
1931 - Riccardo Giacconi
1934 - Marshall Rosenberg
1935 - Bruno Sammartino
1940 - Juozas Budraitis
1942 - Britt Ekland
1944 - Carlos Pace
1944 - Tanju Korel
1946 - Vinod Khanna
1952 - Ayten Mutlu
1957 - Bruce Grobbelaar
1960 - Nurseli İdiz
1962 - Ali Atıf Bir
1963 - Elisabeth Shue
1963 - Vasile Tarlev
1964 - Yıldırım Demirören
1964 - Miltos Manetas
1965 - Jürgen Kohler
1966 - Niall Quinn
1967 - Kennet Andersson
1969 - V. Muhammed
1972 - Mark Schwarzer
1973 - Ioan Gruffudd
1974 - Wálter Centeno
1974 - Jeremy Sisto
1974 - Hoàng Xuân Vinh
1979 - Mohamed Kallon
1980 - Eser Altın
1980 - Zaida Catalán
1980 - Abdoulaye Méïté
1981 - Zurab Hizanişvili
1982 - Levon Aronyan
1984 - Pelin Karahan
1985 - Sylvia Fowles
1985 - Birkan Sokullu
1986 - Meg Myers
1989 - Albert Ebossé Bodjongo
1989 - Pizzi
1994 - Joohoney
1997 - Kasper Dolberg
2000 - Addison Rae
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