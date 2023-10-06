6 Ekim hangi burç? 6 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 06.10.2023 - 11:13

Güncelleme: 06.10.2023 - 11:13

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir. Peki, 6 Ekim hangi burç oluyor? 6 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 6 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 6 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

6 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?

6 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.

6 EKİM'DE DOĞANLAR ÜNLÜLER

1274 - Zehebî

1289 - III. Wenceslaus

1552 - Matteo Ricci

1752 - Jeanne-Louise-Henriette Campan

1773 - Louis-Philippe

1820 - Jenny Lind

1831 - Richard Dedekind

1846 - George Westinghouse

1847 - Adolf von Hildebrand

1882 - Karol Szymanowski

1887 - Le Corbusier

1888 - Roland Garros

1901 - Eveline du Bois-Reymond Marcus

1903 - Ernest Walton

1906 - Janet Gaynor

1908 - Carole Lombard

1908 - Sergey Lvoviç Sobolev

1914 - Thor Heyerdahl

1919 - Siad Barre

1923 - Selahattin İçli

1923 - Yaşar Kemal

1928 - Barbara Werle

1930 - Hafız Esad

1931 - Riccardo Giacconi

1934 - Marshall Rosenberg

1935 - Bruno Sammartino

1940 - Juozas Budraitis

1942 - Britt Ekland

1944 - Carlos Pace

1944 - Tanju Korel

1946 - Vinod Khanna

1952 - Ayten Mutlu

1957 - Bruce Grobbelaar

1960 - Nurseli İdiz

1962 - Ali Atıf Bir

1963 - Elisabeth Shue

1963 - Vasile Tarlev

1964 - Yıldırım Demirören

1964 - Miltos Manetas

1965 - Jürgen Kohler

1966 - Niall Quinn

1967 - Kennet Andersson

1969 - V. Muhammed

1972 - Mark Schwarzer

1973 - Ioan Gruffudd

1974 - Wálter Centeno

1974 - Jeremy Sisto

1974 - Hoàng Xuân Vinh

1979 - Mohamed Kallon

1980 - Eser Altın

1980 - Zaida Catalán

1980 - Abdoulaye Méïté

1981 - Zurab Hizanişvili

1982 - Levon Aronyan

1984 - Pelin Karahan

1985 - Sylvia Fowles

1985 - Birkan Sokullu

1986 - Meg Myers

1989 - Albert Ebossé Bodjongo

1989 - Pizzi

1994 - Joohoney

1997 - Kasper Dolberg

2000 - Addison Rae