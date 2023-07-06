6 Temmuz hangi burç? 6 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 06.07.2023 - 09:35

Güncelleme: 06.07.2023 - 09:35

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 6 Temmuz hangi burç oluyor? 6 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 6 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 6 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

6 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?

6 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.

6 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1925 - Gazi Yaşargil

1928 - Leyla Umar

1970 - Salim Nizam

1972 - Ata Demirer

1972 - Levent Üzümcü

1985 - Melisa Sözen

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1793 - Jacob de Kempenaer

1796 - I. Nikolay

1899 - Susannah Mushatt Jones

1903 - Hugo Theorell

1921 - Nancy Reagan

1923 - Wojciech Jaruzelski

1931 - Murad Wilfried Hofmann

1935 - Tenzin Gyatso

1940 - Nursultan Nazarbayev

1946 - George W. Bush

1951 - Geoffrey Rush

1974 - Zé Roberto

1975 - 50 Cent

1979 - Kevin Hart

1980 - Pau Gasol