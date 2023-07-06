Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları

Koç Burcu Günlük YorumuKoç
Boğa Burcu Günlük YorumuBoğa
İkizler Burcu Günlük Yorumuİkizler
Yengeç Burcu Günlük YorumuYengeç
Aslan Burcu Günlük YorumuAslan
Başak Burcu Günlük YorumuBaşak
Terazi Burcu Günlük YorumuTerazi
Akrep Burcu Günlük YorumuAkrep
Yay Burcu Günlük YorumuYay
Oğlak Burcu Günlük YorumuOğlak
Kova Burcu Günlük YorumuKova
Balık Burcu Günlük YorumuBalık

6 Temmuz hangi burç? 6 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 6 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 6 Temmuz'da doğan biri hangi burç olur? 6 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2023 - 09:35
6 Temmuz hangi burç? 6 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Abone Ol google-news

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir. 

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken) 

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 6 Temmuz  hangi burç oluyor?  6 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 6 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 6 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

6 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?

6 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.

6 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1925 - Gazi Yaşargil

1928 - Leyla Umar

1970 - Salim Nizam

1972 - Ata Demirer

1972 - Levent Üzümcü

1985 - Melisa Sözen

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1793 - Jacob de Kempenaer

1796 - I. Nikolay

1899 - Susannah Mushatt Jones

1903 - Hugo Theorell

1921 - Nancy Reagan

1923 - Wojciech Jaruzelski

1931 - Murad Wilfried Hofmann

1935 - Tenzin Gyatso

1940 - Nursultan Nazarbayev

1946 - George W. Bush

1951 - Geoffrey Rush

1974 - Zé Roberto

1975 - 50 Cent

1979 - Kevin Hart

1980 - Pau Gasol


Astroloji bugün hangi burç burç Burç yorumu günlük burç yorumu

İlgili Haberler

Günlük Burç Yorumları: 6 Temmuz Perşembe Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 6 Temmuz Perşembe Kova Burcu Yorumu
Günlük Burç Yorumları: 6 Temmuz Perşembe Balık Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 6 Temmuz Perşembe Balık Burcu Yorumu
Günlük Burç Yorumları: 6 Temmuz Perşembe Oğlak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 6 Temmuz Perşembe Oğlak Burcu Yorumu

En Çok Okunan Haberler