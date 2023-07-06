Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
6 Temmuz hangi burç? 6 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 6 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 6 Temmuz'da doğan biri hangi burç olur? 6 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 6 Temmuz hangi burç oluyor? 6 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 6 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 6 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
6 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?
6 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.
6 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1925 - Gazi Yaşargil
1928 - Leyla Umar
1970 - Salim Nizam
1972 - Ata Demirer
1972 - Levent Üzümcü
1985 - Melisa Sözen
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1793 - Jacob de Kempenaer
1796 - I. Nikolay
1899 - Susannah Mushatt Jones
1903 - Hugo Theorell
1921 - Nancy Reagan
1923 - Wojciech Jaruzelski
1931 - Murad Wilfried Hofmann
1935 - Tenzin Gyatso
1940 - Nursultan Nazarbayev
1946 - George W. Bush
1951 - Geoffrey Rush
1974 - Zé Roberto
1975 - 50 Cent
1979 - Kevin Hart
1980 - Pau Gasol
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