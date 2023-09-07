Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
7 Eylül hangi burç? 7 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 7 Eylül'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 7 Eylül'de doğan biri hangi burç olur? 7 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 7 Eylül hangi burç oluyor? 7 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 7 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 7 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
7 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?
7 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.
7 EYLÜL'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1907 - Ahmet Adnan Saygun
1916 - Halil İnalcık
1922 - Necdet Calp
1932 - Bilge Zobu
1937 - Cüneyt Arkın (Fahrettin Cüreklibatır)
1940 - Erkut Taçkın
1953 - Şükrü Erbaş
1958 - Bayram Ali Bayramoğlu
1960 - Ersin Tatar
1962 - Hasan Vezir
1963 - Betül Tarıman
1965 - Özen Yula
1966 - Mihriban Er
1975
Esra Balamir
Zeynep Günay Tan
1977
Aslı Şen
Hakan Eratik
Kaan Berberoğlu
1979
Ersin Güreler
Mehmet Ali Nuroğlu
Murat Karakoç
1980
Emir Sevinç
Emre Belözoğlu
1981 - Gökhan Zan
1982
Gonca Özmen
Rıza Efendioğlu
1983 - Mehmet Topuz
1985 - İpek Bağrıaçık
1987
Veysel Kılıç
Can Tutuğ
1988
Yağmur Koçyiğit
Hakan Kurtaş
1990 - Tuğba Melis Türk
1992
Gizem Karaca
Alican Süner
1994
Berker Güven
Abdülkerim Bardakcı
1996 - Altuğ Çelikbilek
2003 - Bilal Ceylan, Türk futbolcu
Bugün doğan yabancı ünlüler:
923 - Suzaku
1533 - I. Elizabeth
1641 - Tokugawa Ietsuna
1707 - Georges-Louis Leclerc
1726 - François-André Danican Philidor
1791 - Giuseppe Gioacchino Belli
1795 - John William Polidori
1805 - Samuel Wilberforce
1819 - Thomas A. Hendricks
1836 - Henry Campbell-Bannerman
1840 - Kral Sisowath
1842 - Johannes Zukertort
1855 - William Friese-Greene
1867 - J. P. Morgan Jr.
1877 - Milan Nedic
1908
Merna Kennedy
Michael DeBakey
1909 - Elia Kazan
1910 - Aleks Buda
1911 - Todor Zhivkov
1912
Faruk Bayülkem
David Packard
1913 - Oswald Szemerényi
1914 - James Van Allen
1917 - John Cornforth
1925 - Nusretullah Vahdet
1926
Ed Warren
Samuel Goldwyn
Erich Juskowiak
1927
Trader Faulkner
Carlos Romero
1930 - I. Baudouin
1931
Bruce Reynolds
Sonny Rollins
1932 - Malcolm Bradbury
1933
Alenka Goljevscek
Ela Bhatt
1934 - Ömer Karami
1935
Abdou Diouf
Pedro Manfredini
1936
Buddy Holly
Apostolos Kaklamanis
Abdurrahman Vahid
1937 - June Harding, Amerikalı aktris (ö. 2019)
1940 - Dario Argento
1941 - György Mezey
1943
Lena Valaitis
David Dein
1944 - Bora Milutinovic
1945
Andrea Santoro
Jacques Lemaire
1946 - Francisco Varela
1949
Gloria Gaynor
Carlos Lehder
1950
Julie Kavner
Mário Sérgio
1952
Susan Blakely
Muharrem Seyidov
1953
Ami Aspelund
Enzo D'Alò
Yopie Latul
1954
Michael Emerson
Corbin Bernsen
1955
Mira Furlan
Gert Brauer
Suad Karalic
1956 - Diane Warren
1957
Nasır Muhammedhani
Cafer Muhtarifer
1958 - Goran Hadzic
1959
Toshihiko Okimune
Pierre Nanterne
1960
Bob Hartley
Rebi Yasin
1961
Samir Şerifov
Jochen Horst
1962 - Jennifer Egan
1963 - Éric Di Meco
1964 - Eazy-E
1965
Tomáš Skuhravy
Darko Pancev
1966 - Toby Jones, İngiliz aktör
1967
Natalia Wörner
Leslie Jones
1968
Jin Hee-kyung
Marcel Desailly
1969 - Angie Everhart
1970 - Tom Everett Scott
1971 - Caroline Peters
1972
Markus Münch
Jean-Jacques Tizié
1973
Alex Kurtzman
Shannon Elizabeth
1974
Stéphane Henchoz
Mario Frick
Antonio McDyess
Harold Wallace
1976
Oliver Hudson
Muhammed Bereket
1977 - Fedde le Grand
1978
Masakazu Senuma
Devon Sawa
1979 - Owen Pallett
1980
Gabriel Milito
Nigar Cemal
Javad Nekounam
Cevad Nekunam
1981 - Kyohei Yamagata
1982 - Iamel Kabeu
1983 - Pops Mensah-Bonsu
1984
João Miranda de Souza Filho
Vera Zvonareva
1985
Georgi Sarmov
Rafinha
1986
Charlie Daniels
Ebrahim Sawaneh
1987
Evan Rachel Wood
Robert Snodgrass
Oleg Samsonov
1988
Kevin Love
Luis Ovalle
1989
Hannah John-Kamen
Jonathan Majors
1990
Boualem Khoukhi
Fyodor Klimov
1991
Joe Harris
Dejan Garaca
1992
Martin Hinteregger
Aleksey Lutsenko
1993
Rosemary Arauz
Vladimir Rodic
1994
Isel Suñiga
Maren Lundby
1995
Luisa Niemesch
George Williams
Jailson
Yota Shimokawa
1996 - Donovan Mitchell
1998
Manita Hang
Gerardo Arteaga
Moisés Villarroel Angulo
Roberto Alvarado
1999 - Amadou Ciss
2000 - Finn Azaz
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