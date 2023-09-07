7 Eylül hangi burç? 7 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 07.09.2023 - 10:23

Güncelleme: 07.09.2023 - 10:23

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 7 Eylül hangi burç oluyor? 7 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 7 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 7 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?



7 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?

7 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.

7 EYLÜL'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1907 - Ahmet Adnan Saygun

1916 - Halil İnalcık

1922 - Necdet Calp

1932 - Bilge Zobu

1937 - Cüneyt Arkın (Fahrettin Cüreklibatır)

1940 - Erkut Taçkın

1953 - Şükrü Erbaş

1958 - Bayram Ali Bayramoğlu

1960 - Ersin Tatar

1962 - Hasan Vezir

1963 - Betül Tarıman

1965 - Özen Yula

1966 - Mihriban Er

1975

Esra Balamir

Zeynep Günay Tan

1977

Aslı Şen

Hakan Eratik

Kaan Berberoğlu

1979

Ersin Güreler

Mehmet Ali Nuroğlu

Murat Karakoç

1980

Emir Sevinç

Emre Belözoğlu

1981 - Gökhan Zan

1982

Gonca Özmen

Rıza Efendioğlu

1983 - Mehmet Topuz

1985 - İpek Bağrıaçık

1987

Veysel Kılıç

Can Tutuğ

1988

Yağmur Koçyiğit

Hakan Kurtaş

1990 - Tuğba Melis Türk

1992

Gizem Karaca

Alican Süner

1994

Berker Güven

Abdülkerim Bardakcı

1996 - Altuğ Çelikbilek

2003 - Bilal Ceylan, Türk futbolcu

Bugün doğan yabancı ünlüler:

923 - Suzaku

1533 - I. Elizabeth

1641 - Tokugawa Ietsuna

1707 - Georges-Louis Leclerc

1726 - François-André Danican Philidor

1791 - Giuseppe Gioacchino Belli

1795 - John William Polidori

1805 - Samuel Wilberforce

1819 - Thomas A. Hendricks

1836 - Henry Campbell-Bannerman

1840 - Kral Sisowath

1842 - Johannes Zukertort

1855 - William Friese-Greene

1867 - J. P. Morgan Jr.

1877 - Milan Nedic

1908

Merna Kennedy

Michael DeBakey

1909 - Elia Kazan

1910 - Aleks Buda

1911 - Todor Zhivkov

1912

Faruk Bayülkem

David Packard

1913 - Oswald Szemerényi

1914 - James Van Allen

1917 - John Cornforth

1925 - Nusretullah Vahdet

1926

Ed Warren

Samuel Goldwyn

Erich Juskowiak

1927

Trader Faulkner

Carlos Romero

1930 - I. Baudouin

1931

Bruce Reynolds

Sonny Rollins

1932 - Malcolm Bradbury

1933

Alenka Goljevscek

Ela Bhatt

1934 - Ömer Karami

1935

Abdou Diouf

Pedro Manfredini

1936

Buddy Holly

Apostolos Kaklamanis

Abdurrahman Vahid

1937 - June Harding, Amerikalı aktris (ö. 2019)

1940 - Dario Argento

1941 - György Mezey

1943

Lena Valaitis

David Dein

1944 - Bora Milutinovic

1945

Andrea Santoro

Jacques Lemaire

1946 - Francisco Varela

1949

Gloria Gaynor

Carlos Lehder

1950

Julie Kavner

Mário Sérgio

1952

Susan Blakely

Muharrem Seyidov

1953

Ami Aspelund

Enzo D'Alò

Yopie Latul

1954

Michael Emerson

Corbin Bernsen

1955

Mira Furlan

Gert Brauer

Suad Karalic

1956 - Diane Warren

1957

Nasır Muhammedhani

Cafer Muhtarifer

1958 - Goran Hadzic

1959

Toshihiko Okimune

Pierre Nanterne

1960

Bob Hartley

Rebi Yasin

1961

Samir Şerifov

Jochen Horst

1962 - Jennifer Egan

1963 - Éric Di Meco

1964 - Eazy-E

1965

Tomáš Skuhravy

Darko Pancev

1966 - Toby Jones, İngiliz aktör

1967

Natalia Wörner

Leslie Jones

1968

Jin Hee-kyung

Marcel Desailly

1969 - Angie Everhart

1970 - Tom Everett Scott

1971 - Caroline Peters

1972

Markus Münch

Jean-Jacques Tizié

1973

Alex Kurtzman

Shannon Elizabeth

1974

Stéphane Henchoz

Mario Frick

Antonio McDyess

Harold Wallace

1976

Oliver Hudson

Muhammed Bereket

1977 - Fedde le Grand

1978

Masakazu Senuma

Devon Sawa

1979 - Owen Pallett

1980

Gabriel Milito

Nigar Cemal

Javad Nekounam

Cevad Nekunam

1981 - Kyohei Yamagata

1982 - Iamel Kabeu

1983 - Pops Mensah-Bonsu

1984

João Miranda de Souza Filho

Vera Zvonareva

1985

Georgi Sarmov

Rafinha

1986

Charlie Daniels

Ebrahim Sawaneh

1987

Evan Rachel Wood

Robert Snodgrass

Oleg Samsonov

1988

Kevin Love

Luis Ovalle

1989

Hannah John-Kamen

Jonathan Majors

1990

Boualem Khoukhi

Fyodor Klimov

1991

Joe Harris

Dejan Garaca

1992

Martin Hinteregger

Aleksey Lutsenko

1993

Rosemary Arauz

Vladimir Rodic

1994

Isel Suñiga

Maren Lundby

1995

Luisa Niemesch

George Williams

Jailson

Yota Shimokawa

1996 - Donovan Mitchell

1998

Manita Hang

Gerardo Arteaga

Moisés Villarroel Angulo

Roberto Alvarado

1999 - Amadou Ciss

2000 - Finn Azaz