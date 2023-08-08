Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
8 Ağustos hangi burç? 8 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 8 Ağustos'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 8 Ağustos'ta doğan biri hangi burç olur? 8 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 8 Ağustos hangi burç oluyor? 8 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 8 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 8 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
8 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?
8 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.
8 AĞUSTOS’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1928 - Edip Cansever
1929 - Yılmaz Duru
1936 - Çolpan İlhan
1936 - Erol Büyükburç
1942 - Aziz Çalışlar
1943 - Dengir Mir Mehmet Fırat
1953 - Seynan Levent
1960 - Mustafa Balbay
1964 - Nuray Hafiftaş
1973 - Cem Öğretir
1977 - Ebru Yaşar
1981 - Simge Sağın
1983 - Bade İşçil
1995 - Emre Taşdemir
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1901 - Ernest Lawrence
1902 - Paul Dirac
1910 - Sylvia Sidney
1919 - Dino De Laurentiis
1921 - Esther Williams
1937 - Dustin Hoffman
1938 - Dave Godfrey
1940 - Dennis Tito
1944 - Michael Johnson
1951 - Martin Brest
1951 - Louis van Gaal
1951 - Muhammed Mursi
1951 - Mamoru Oshii
1952 - Jostein Gaarder
1953 - Nigel Mansell
1956 - Cecilia Roth
1961 - David Howell Evans
1964 - Giuseppe Conte
1967 - Uche Okafor
1970 - José Francisco Molina
1972 - Joely Collins
1976 - JC Chasez
1976 - Tawny Cypress
1977 - Lindsay Sloane
1978 - Alan Maybury
1978 - Louis Saha
1981 - Vanessa Amorosi
1981 - Roger Federer
1981 - Harel Skaat
1985 - Anita Wlodarczyk
1986 - Samuel Yeboah
1988 - Beatrice
1988 - Danilo Gallinari
1988 - Katie Leung
1990 - Vladimír Darida
1991 - Nélson Oliveira
1992 - Casey Cott
1992 - Josip Drmic
1993 - Sanja Vucic
1994 - Cameron Payne
1997 - Antonee Robinson
1998 - Shawn Mendes
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