8 Ağustos hangi burç? 8 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 08.08.2023 - 09:29

Güncelleme: 08.08.2023 - 09:29

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 8 Ağustos hangi burç oluyor? 8 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 8 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 8 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

8 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?

8 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.

8 AĞUSTOS’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1928 - Edip Cansever

1929 - Yılmaz Duru

1936 - Çolpan İlhan

1936 - Erol Büyükburç

1942 - Aziz Çalışlar

1943 - Dengir Mir Mehmet Fırat

1953 - Seynan Levent

1960 - Mustafa Balbay

1964 - Nuray Hafiftaş

1973 - Cem Öğretir

1977 - Ebru Yaşar

1981 - Simge Sağın

1983 - Bade İşçil

1995 - Emre Taşdemir

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1901 - Ernest Lawrence

1902 - Paul Dirac

1910 - Sylvia Sidney

1919 - Dino De Laurentiis

1921 - Esther Williams

1937 - Dustin Hoffman

1938 - Dave Godfrey

1940 - Dennis Tito

1944 - Michael Johnson

1951 - Martin Brest

1951 - Louis van Gaal

1951 - Muhammed Mursi

1951 - Mamoru Oshii

1952 - Jostein Gaarder

1953 - Nigel Mansell

1956 - Cecilia Roth

1961 - David Howell Evans

1964 - Giuseppe Conte

1967 - Uche Okafor

1970 - José Francisco Molina

1972 - Joely Collins

1976 - JC Chasez

1976 - Tawny Cypress

1977 - Lindsay Sloane

1978 - Alan Maybury

1978 - Louis Saha

1981 - Vanessa Amorosi

1981 - Roger Federer

1981 - Harel Skaat

1985 - Anita Wlodarczyk

1986 - Samuel Yeboah

1988 - Beatrice

1988 - Danilo Gallinari

1988 - Katie Leung

1990 - Vladimír Darida

1991 - Nélson Oliveira

1992 - Casey Cott

1992 - Josip Drmic

1993 - Sanja Vucic

1994 - Cameron Payne

1997 - Antonee Robinson

1998 - Shawn Mendes