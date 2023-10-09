9 Ekim hangi burç? 9 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 09.10.2023 - 09:45

Güncelleme: 09.10.2023 - 09:45

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 9 Ekim hangi burç oluyor? 9 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 9 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 9 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

9 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?

9 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.

9 EKİM'DE DOĞANLAR ÜNLÜLER

Bugün doğan Türk ünlüler

1862 - Fatma Aliye Topuz

1866 - Emine Nazikeda

1930 - Rahmi Koç

1958 - Kürşad Tüzmen

1968 - Murat Göğebakan

1976 - Özlem Piltanoğlu

1987 - Barış Arduç

1987 - Derya Çayırgan

Bugün doğan yabancı ünlüler

1261 - I. Diniz

1623 - Ferdinand Verbiest

1757 - X. Charles

1835 - Camille Saint-Saëns

1852 - Hermann Emil Fischer

1859 - Alfred Dreyfus

1866 - Philippe Berthelot

1873 - Karl Schwarzschild

1879 - Max von Laue

1888 - Nikolay Buharin

1892 - İvo Andriç

1906 - Seyyid Kutub

1906 - Léopold Sédar Senghor

1907 - Jacques Tati

1908 - Werner von Haeften

1918 - Lila Kedrova

1920 - Michael Shaw

1921 - Michel Boisrond

1922 - Fyvush Finkel

1924 - Anthony Earnshaw

1925 - Joan Benson

1931 - Anthony Booth

1933 - Peter Mansfield

1934 - Jill Ker Conway

1935 - Edward

1937 - Brian Blessed

1938 - Heinz Fischer

1939 - John Pilger

1940 - John Lennon

1942 - Michael Palmer

1947 - France Gall

1950 - Jody Williams

1953 - Tony Shalhoub

1954 - John O'Hurley

1954 - Dennis Stratton

1957 - Ini Kamoze

1958 - Al Jourgensen

1959 - Boris Nemtsov

1962 - Jorge Burruchaga

1964 - Guillermo del Toro

1966 - David Cameron

1967 - Eddie Guerrero

1967 - Gheorghe Popescu

1969 - PJ Harvey

1975 - Sean Lennon

1975 - Mark Viduka

1977 - Emanuele Belardi

1978 - Nicky Byrne

1979 - Brandon Routh

1979 - Chris O'Dowd

1979 - Gonzalo Sorondo

1981 - Gaël Givet

1990 - Kevin Kampl

1996 - Bella Hadid