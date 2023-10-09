Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
9 Ekim hangi burç? 9 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 9 Ekim'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 9 Ekim'de doğan biri hangi burç olur? 9 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 9 Ekim hangi burç oluyor? 9 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 9 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 9 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
9 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?
9 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.
9 EKİM'DE DOĞANLAR ÜNLÜLER
Bugün doğan Türk ünlüler
1862 - Fatma Aliye Topuz
1866 - Emine Nazikeda
1930 - Rahmi Koç
1958 - Kürşad Tüzmen
1968 - Murat Göğebakan
1976 - Özlem Piltanoğlu
1987 - Barış Arduç
1987 - Derya Çayırgan
Bugün doğan yabancı ünlüler
1261 - I. Diniz
1623 - Ferdinand Verbiest
1757 - X. Charles
1835 - Camille Saint-Saëns
1852 - Hermann Emil Fischer
1859 - Alfred Dreyfus
1866 - Philippe Berthelot
1873 - Karl Schwarzschild
1879 - Max von Laue
1888 - Nikolay Buharin
1892 - İvo Andriç
1906 - Seyyid Kutub
1906 - Léopold Sédar Senghor
1907 - Jacques Tati
1908 - Werner von Haeften
1918 - Lila Kedrova
1920 - Michael Shaw
1921 - Michel Boisrond
1922 - Fyvush Finkel
1924 - Anthony Earnshaw
1925 - Joan Benson
1931 - Anthony Booth
1933 - Peter Mansfield
1934 - Jill Ker Conway
1935 - Edward
1937 - Brian Blessed
1938 - Heinz Fischer
1939 - John Pilger
1940 - John Lennon
1942 - Michael Palmer
1947 - France Gall
1950 - Jody Williams
1953 - Tony Shalhoub
1954 - John O'Hurley
1954 - Dennis Stratton
1957 - Ini Kamoze
1958 - Al Jourgensen
1959 - Boris Nemtsov
1962 - Jorge Burruchaga
1964 - Guillermo del Toro
1966 - David Cameron
1967 - Eddie Guerrero
1967 - Gheorghe Popescu
1969 - PJ Harvey
1975 - Sean Lennon
1975 - Mark Viduka
1977 - Emanuele Belardi
1978 - Nicky Byrne
1979 - Brandon Routh
1979 - Chris O'Dowd
1979 - Gonzalo Sorondo
1981 - Gaël Givet
1990 - Kevin Kampl
1996 - Bella Hadid
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