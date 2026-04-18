Zirvede fark 4 puana yükseldi: Galatasaray derbi öncesi hata yapmadı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray, henüz 2. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle öne geçti. 71. saniyede ağları havalandıran Arjantinli golcü, Süper Lig kariyerinin en erken golünü kaydetti.

İlk golün asistini yapan Yunus Akgün, 35. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Galatasaray, Leroy Sane ile 60. dakikada ağları havalandırdı ancak bu gol, VAR incelemesinin ardından 64. dakikada iptal edildi.

Gençlerbirliği, bu pozisyonun dönüşünde 67. dakikada Mbaye Niang ile farkı 1'e indirdi.

Başkent ekibi, Süper Lig'de 7 maç ve 742 dakika sonra ağları havalandırdı.

ZİRVEDE FARK YENİDEN 4

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 71'e yükseltti ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile 4 hafta kala puan farkını 4'e yükseltti.

Süper Lig'de puan hasreti 5 maça çıkan Gençlerbirliği ise 25 puanda kaldı.

Galatasaray, gelecek hafta evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği ise yine evinde Kocaelispor ile karşılaşacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Gençlerbirliği 1-2 Galatasaray

90' Uğurcan Çakır barajı kurdurmaya çalışırken sarı kart gördü.

88' Galatasaray'da Sacha Boey'in kendi yarı alanının sağ tarafında Samed'in müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul.

87' Galatasaray'da Torreira ve Yunus'un yerine Kaan ve Eren Elmalı oyuna girdi. Gençlerbirliği'nde ise Tongya'nın yerine Samed Onur oyuna girdi.

83' Leroy Sane'nin sağ kanattan yaptığı ortada Abdülkerim'i aşan topu kaleci Velho yumrukladı.

82' Gençlerbirliği'nde Cihan Çanak, Sekou Koita yerine oyuna girdi.

81' Gençlerbirliği'nde Zan Zuzek, Yunus Akgün'e yaptığu faul nedeniyle sarı kart gördü.

80' YANDAN DIŞARI! Noa Lang'ın sol kanattan kornerden yaptığı ortada arka tarafta kaleci Velho, topu tokatladı. Dönen topta Boey, kafayla içeri çevirdi. Ceza sahasında yaşanan karambolde kafalardan seken topta Torreria, sol çaprazdan vole denedi. Top yandan dışarı gitti.

79' Gençlerbirliği'nde Tongya, sol kanattan çalımlarla birlikte ilerlemeye çalıştı ancak Sacha Boey izin vermedi.

78' Galatasaray'da Gabriel Sara ve Mauro Icardi çıktı; Mario Lemina ve Noa Lang oyuna girdi.

73' Barış Alper Yılmaz, soldan çalımlarla ilerlemek istedi ancak savunmada önce Thalisson sonra Dimitrios Goutas geçit vermedi.

71' Metehan'ın serbest vuruşta yaptığı ortada penaltı noktasında Thalisson'un kafa vuruşunda kaleci Uğurcan topa sahip oldu.

69' Metehan Mimaroğlu, sol kanatta çizgide ikili mücadelede Sacha Boey'den kurtuldu. Ancak Davinson Sanchez araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

67' GOL |Mbaye Niang attı, Gençlerbirliği farkı 1'e indirdi. Skor 2-1'e geldi. Adama Traore'nin pasında penaltı noktası çevresinde topla buluşan Niang'ın sol ayağıyla vuruşunda top ağlara gitti.

65' Galatasaray'da Sallai'nin yerine Sacha Boey oyuna girdi.

61' GOL İPTAL | Yunus Akgün ceza sahasının sağ tarafında olan Roland Sallai'ye pas attı. Sallai içeri kesti, Leroy Sane yakın mesafeden attığı golle farkı 3'e çıkardı. Ancak VAR incelemesinde ofsayt tespit edildiği için gol geçersiz sayıldı.

57' Adama Traore'nin sağ çaprazdan sol kanada pasında Metehan Mimaroğlu, topu iyi kontrol edemedi ve top taca gitti.

56' Gençlerbirliği'nde Matej Hanousek'in sol kanattaki Franco Tongya'ya pasında araya Roland Sallai girdi.

51' Galatasaray'da Sara'nın sağ kanattan serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği şutta top ters taraftan yandan dışarıya gitti.

50' Ev sahibi ekipte Tongya, Sallai'ye yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

49' Ev sahibi ekipte Metehan Mimaroğlu, sol kanattan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye şut denedi. Top auta gitti.

48' Galatasaray'da Roland Sallai, Metehan Mimaroğlu'na yaptığı faul nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.

46' Gençlerbirliği'nde Metehan Mimaroğlu ve Adama Traore, Oğulcan Ülgun ve Göktan Gürpüz yerine oyuna dahil oldu.

43' Galatasaray'da Mauro Icardi, ceza sahasının sağında Matej Hanousek ile ikili mücadelesinde yerde kaldı. Karar devam.

38' Uğurcan Çakır, kramponlarında bir problem yaşadı. Hakemden izin alarak kramponlarını değiştirdi.

35' GOL | Leroy Sane ceza sahası önünde derine pas attı. Soldan gelen Sara, içeri çevirdi. Yunus Akgün farkı 2'ye çıkardı.

32' Jakobs'un sol kanattan uzun tacında ön direkte Abdülkerim'in kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

28' Gabriel Sara'nın pasında sol kanatta topla buluşan Barış Alper'in Icardi'ye ortasında kaleci Velho topu kontrol etti.

24' Galatasaray'da Barış Alper, sol kanattan ortasını yaptı. Hanousek, Sane'den önce topu kafayla karşıladı.

23' Gençlerbirliği'nde Hanousek'in uzun pasında savunmada Sanchez, Niang'dan önce araya girdi.

21' Davinson Sanchez'in pasında çizgide topu alan Barış Alper, yerden ortasını yaptı. Meşin yuvarlak Icardi'nin önünde kaldı. Sonrasında tehlike uzaklaştırıldı.

18' Mauro Icardi'nin pasında sol kanatta topla buluşan Ismail Jakobs'un ortasında Barış Alper'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

17' Gençlerbirliği'nde Koita, sağ kanatta kazandığı top sonrası pasını verdi. Topla buluşan Tongya, uzak mesafeden şutunu çekti ama top savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Goutas'ın pasında sol kanatta topla buluşan Tongya, topu sağına çekip bir şut daha denedi. Top kaleci Uğurcan'da kaldı.

14' Galatasaray'da Jakobs, sol kanatta çizgiye indi. Yerden içeri çevirdiği topta Icardi'nin ön direkte dokunamadığı topa Yunus vuruşunu yaptı. Top, Goutas'tan döndü.

13' Gençlerbirliği'nde Göktan, sağ kanatta Oğulcan ile paslaşarak ilerlemek istedi. Savunmada Abdülkerim araya girdi.

12' Abdülkerim'in sol kanada uzun pasında savunmada Thalisson, Barış Alper'den önce araya girdi.

8' Yunus Akgün'ün pasında sağ kanatta buluşan Leroy Sane, çizgiye doğru inmek istedi fakat savunmada Franco Tongya izin vermedi.

5' Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın orta alandan Barış Alper'e pasında Dimitrios Goutas araya girdi.

4' Gençlerbirliği'nde Göktan Gürpüz'ün ceza yayının biraz önünden yakın direğe kullandığı frikikte top auta çıktı.

2' GOL | Davinson Sanchez'in pasında sağ kanatta topla buluşan Leroy Sane'nin derin topunda Yunus Akgün, topu ceza sahasına gönderdi. Topla buluşan Icardi, sağ çaprazda karşı karşıya pozisyonda kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.