Ailesine karşı sınır koymakta en çok zorlanan 5 burç: Bu burçlar kendi isteklerini her zaman geri plana atıyor...

Aile ilişkileri her burç için farklı bir sınavdır. Kimi mesafesini korumayı başarırken, kimi ailesinin beklentileri altında ezilir. Astrolojide bazı burçlar vardır ki aileyle sınır koymak onlar için neredeyse imkânsızdır. Peki, kendi isteklerini geri plana atan, hayır demekte zorlanan burçlar hangileri? İşte, ailesine karşı sınır koymakta en çok zorlanan 5 burç...

1. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu aile bağlarını hayatının merkezine koyar. Sevdiklerini korumak ve kollamak onun doğasında vardır. Ancak bu güçlü aidiyet duygusu, zamanla kendini feda etmeye dönüşebilir. Ailesinin beklentileriyle kendi ihtiyaçları arasında sıkışan Yengeç, çoğu zaman “önce ben” demeyi başaramaz ve duygusal olarak yorulur.

2. BALIK BURCU

Balık burcu empati yeteneği çok yüksek olduğu için ailesinin yaşadığı her duyguyu derinden hisseder. Suçluluk duygusu Balık için en büyük sınavdır. Aile üyelerinin sorunlarını çözmek isterken kendi sınırlarını ihlal edebilir. Hayır demek ona bencilce geldiği için sınır koymakta zorlanır.

3. BAŞAK BURCU

Başak burcu aile içinde sorumluluk alan, düzeni sağlayan kişidir. Her şeyi kontrol altında tutmak isterken farkında olmadan kendini yük altında bırakabilir. Ailesinin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koyar ve “ben hallederim” demeyi alışkanlık hâline getirir. Bu durum zamanla tükenmişlik hissine yol açabilir.

4. BOĞA BURCU

Boğa burcu için aile güven ve istikrar demektir. Sevdiklerine karşı sadakati çok güçlüdür. Bu nedenle aileden gelen taleplere karşı koymakta zorlanır. Konfor alanını bozmamak adına istemediği şeylere bile sessizce katlanabilir.

5. TERAZİ BURCU

Terazi burcu aile içinde huzurun bozulmasını istemez. Tartışmadan kaçınmak, ortamı yumuşatmak onun önceliğidir. Bu yüzden rahatsız olduğu durumları dile getirmek yerine susmayı tercih edebilir. Sınır koymak yerine dengeyi korumaya çalışırken kendi isteklerini geri plana atabilir.