Fatih Erbakan'ı ziyaret etti... Özgür Özel'den, Özlem Çerçioğlu'na 'Aziz İhsan Aktaş'lı yanıt: 'İnsan içine çıkamayacak halde, neden dava açmıyorsun?'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve heyeti, Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Başkanların görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

ÖZEL'DEN, ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NA SERT YANIT: 'DAVA AÇSAYDIN DA GÖRSEYDİK'

Özel, AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında "İnsan içine çıkamayacak halde. Dün de suç duyurusunda bulunmuş. Neden dava açmıyorsun? Mesela tazminat davası açsaydın. Kendisine güvenen, ahlakına, temiz belediyecilik yaptığına güvenen namusuyla Silivri'de" dedi.

CHP lideri, "Anket faturasını Aziz ihsan Aktaş'a ödeten ve AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı varsa yargılamanın olmadığı bir süreçteyiz. AKP'nin siyasi kapkaç operasyonundan muzdaribiz" dedi ve şöyle devam etti:

"Durumunu söylediğimde kurnaz ya hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Tazminat davası açsaydın da görseydik. Kendisine güvenen, ahlakına güvenen, iftiraya ve şantaja direnenler Silivri'de yatıyor. AKP'ye katılanlara ibreti alem olsun. Bu iş seçimle bitmez. Seçimden sonra olur" dedi.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Özel, şunları söyledi:

"En temel konumuz geçim sıkıntısıydı. Özellikle en düşük emekli maaşının 20 bin lira olması ve emeklilerin yoksullukta birleştirilmiş olmaları. Esnafın, toplumun tüm kesimlerinin beklentilerinden ve sorunlarından bahsettik. İktidardan ve bizden bu sorunları çözmesini bekliyor.

Tutuklu ve tutuksuz yargılananlar, Aziz İhsan Aktaş... Adeta toplantıya iştirak eder gibi mahkemeye gelen ve devlet korumasıyla evine giden ama ihale aldığı eğer CHP'li ise belediye başkanlarının içeride olduğu ama AK Partili ise MHP'li ise dosyalarının ayrıldığı, yargılamaların bile olmadığı.

Anket faturasını Aziz ihsan Aktaş'a ödeten ve AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı varsa yargılamanın olmadığı bir süreçteyiz. AKP'nin siyasi kapkaç operasyonundan muzdaribiz. Durumunu söylediğimde kurnaz ya hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Dokunulmazlık var o belgeler orada durur ama iktidarda ben olursam da... Tazminat davası açsaydın da görseydik. Kendisine güvenen, ahlakına güvenen, iftiraya ve şantaja direnenler Silivri'de yatıyor. AKP'ye katılanlara ibreti alem olsun. Bu iş seçimle bitmez. Seçimden sonra olur. Bu siyasi kapkaçtır. AKP işi gücü bırakmış CHP'den, YRP'den başkan devşireyim diye uğraşıyor. onları rahatsız etmeye, millet için siyaset yapmaya ve iktidar olmaya kararlıyız."

ERBAKAN'DAN "EKONOMİ" ELEŞTİRİSİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise iktidarı ekonomi nedeniyle eleştirerek; "İktidar, kendi çevresini güçlendirmekle meşgulken bir taraftan da mağduriyetler cumhuriyetini oluşturdu" ifadelerini kullandı.

ERBAKAN'DAN İKTİDARA: KENDİ ÇEVRESİNİ GÜÇLENDİRİRKEN MAĞDURİYETLER CUMHURİYETİ OLUŞTURDU

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara da değinen Erbakan, Aziz İhsan Aktaş'ın AKP ve MHP'li belediyelerden de ihale aldığını belirterek; "Muhalefete ayrı iktidara ayrı hukuk uygulamalarının; adamına göre, partisine göre, kişisine göre hukuk uygulamalarının karşısındayız" dedi.