Aklına estiği gibi yaşamayı seven 5 burç: Bu burçlar her anı plansız yaşıyor...

Hayat bazıları için programlı, planlı ve güvenli bir yolculukken; bazıları için spontane, sürprizli ve akışta kalmayı gerektirir. Zodyak’ta da bazı burçlar vardır ki, onlar için anı yaşamak en büyük mottodur. Plan yapmak, saat kurmak ya da “ileride düşünürüz” demek onlar için fazlasıyla sıkıcıdır. Peki, her anı plansız yaşayan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, aklına estiği gibi yaşamayı seven 5 burç...

1. YAY BURCU

Yay burcu tam bir macera aşığıdır. Rutin ona göre değildir. O an içinden ne geliyorsa onu yapmak ister. Plan yaparken bile planı bozmaya meyillidir. Özgürlüğüne düşkün yapısıyla, kısıtlanmaktan hoşlanmaz. Yay’ı tanıyorsanız, bir sabah başka bir ülkede uyanmasına hiç şaşırmayın!

2. KOVA BURCU

Kova burcu özgünlüğüyle tanınır. Kurallara, kalıplara ve genel geçer yaşam biçimlerine uyum sağlamak istemez. Aklına esti mi yeni bir işe girer, alıştığı düzeni bozar, hiç beklenmeyen kararlara imza atar. Ona göre hayat, kendi yolunu çizmekle anlamlıdır.

3. KOÇ BURCU

Koç burcu, ani kararlarıyla ünlüdür. Harekete geçmeden önce uzun uzun düşünmek ona göre değildir. Heyecan duyduğu her şeyin peşinden gitmek ister. Koç’un yaşam tarzı tam olarak: “Yaparız bir şekilde!” felsefesidir.

4. İKİZLER BURCU

İkizler burcu değişkenliğiyle meşhurdur. Her gün başka bir fikir, başka bir plan, başka bir moddadır. Aklına ne eserse onu yapar ve çoğu zaman bundan pişmanlık da duymaz. Hayat onun için keşiflerle dolu bir oyun alanıdır.

5. ASLAN BURCU

Aslan burcu lider ruhuyla hareket eder. Hayatını başkalarının kurallarına göre yaşamak istemez. Aklına eseni yapar, kendi kurallarını koyar ve cesurca ilerler. Onun için önemli olan kendi sahnesinde başrol olmaktır, ne zaman ne oynayacağına da sadece kendisi karar verir.