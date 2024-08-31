Günlük Burç Yorumları: 1 Eylül Pazar Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 31 Ağustos 2024 - 16:14

Güncelleme: 31 Ağustos 2024 - 16:14

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

İş hayatınızla alakalı bastırdığınız, görmezden geldiğiniz birçok konu bugün su yüzüne çıkabilir. Üstlerinizle olan fikir çatışmaları tetiklenebilir ve huzursuz bir ruh halinde olabilirsiniz. Öfkeli insanlardan uzak durun.



