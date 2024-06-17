Günlük Burç Yorumları: 18 Haziran Salı Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Haziran 2024 - 16:02

Güncelleme: 17 Haziran 2024 - 16:02

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Bugün eğitim, uzak seyahatler, ticari konular gündemde olabilir sevgili akrepler. Yeni anlaşmalar, önemli görüşmeler için uygun bir gün olacak. Sezgilerinizin kuvvetli olacağı bir gün. Parasal konularla alakalı pozitif gelişmeler olabilir.