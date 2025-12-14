Cumhuriyet Gazetesi Logo
Harry Kane, Bayern Münih'i 87'de kurtardı!

Harry Kane, Bayern Münih'i 87'de kurtardı!

14.12.2025 23:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Harry Kane, Bayern Münih'i 87'de kurtardı!

Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 14. haftasında kendi sahasında ağırladığı Mainz ile 2-2 berabere kaldı.

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında lider Bayern Münih, lig sonuncusu Mainz'i konuk etti.

Allianz Arena'da oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Bayern Münih'in ilk golünü 29. dakikada Lennart Karl attı. Mainz'a beraberliği getiren gol 45+2. dakikada Kacper Potulski'den geldi.

İlk yarı, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Jae-Sung Lee, Mainz'ı 2-1 öne geçiren golü attı. Dakikalar 87'yi gösterdiğinde ise Harry Kane penaltıdan attığı golle Bayern Münih'e beraberliği getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken her iki takım da hanesine 1 puan yazdırdı.

YENİLMEZLİK SERİSİ DEVAM ETTİ

Bu sonuçla birlikte ligde mağlubiyeti bulunmayan Bayern Münih, bu sezon 2. beraberliği aldı ve namağlup unvanını korudu. Liderlik koltuğunda oturan Bavyera ekibi, puanını 38'e yükselterek en yakın rakibi Leipzig ile arasındaki puan farkını 9'a yükseltti.

Ligde yalnızca 1 galibiyeti olan Mainz ise 7 puanla son sırada konumlandı.

Bundesliga'nın 15. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Heidenheim ile karşılaşacak. Mainz ise St. Pauli'yi konuk edecek.  

İlgili Konular: #Bundesliga #Bayern Münih #harry kane #Mainz

İlgili Haberler

Trabzonspor'dan Fatih Tekke paylaşımı: 'Korkaklar her gün...'
Trabzonspor'dan Fatih Tekke paylaşımı: 'Korkaklar her gün...' Trabzonspor, 3-3 biten Beşiktaş maçının ardından sosyal medya hesabından Teknik Direktör Fatih Tekke'nin yer aldığı bir video yayımladı.
Tammy Abraham'dan Trabzonspor açıklaması: 'Böyle bir maçta 10 kişiyle...'
Tammy Abraham'dan Trabzonspor açıklaması: 'Böyle bir maçta 10 kişiyle...' Beşiktaş'ın İngiliz oyuncusu Tammy Abraham, 3-3 berabere biten Trabzonspor maçının ardından görüşlerini aktardı.
Inter deplasmanda Genoa'yı yıktı!
Inter deplasmanda Genoa'yı yıktı! Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Genoa'yı 2-1 mağlup etti.