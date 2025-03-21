Günlük Burç Yorumları: 22 Mart Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Mart 2025 - 15:41

Güncelleme: 21 Mart 2025 - 15:41

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Sevgili akrepler, bu aralar yakın çevrenizden göreceğiniz destekler motivasyonunuzu arttıracak. Kararlı ve istikrarlı tavırlarınız çevreniz tarafından fark ediliyor. Destek görmeyi hakediyorsunuz. İş ile alakalı seyahatler gündemde olabilir.