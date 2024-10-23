Günlük Burç Yorumları: 24 Ekim Perşembe Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 23 Ekim 2024 - 16:01

Güncelleme: 23 Ekim 2024 - 16:01

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Bugün anlaşmazlıkların gündemde olduğu bir gün. Anlaşılmak için verdiğiniz mücadele yıpratıcı olabilir. Akışına bırakmayı öğrenmelisiniz. Aşırı lüks harcamalardan kaçının, paranızı riske atacak adımlar atmayın.



